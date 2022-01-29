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Clown Planet News (29 January, 2022): Pope vs Misinformation, Canadian Truckers, Ukraine War?
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70 views • January 30, 2022
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https://twitter.com/libsoftiktok/status/1487215437465092098
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1486533715173863426
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1486767127402926083
https://www.youtube.com/watch?v=ZBeoXGtOCcY
https://www.youtube.com/watch?v=hyC-1Mgrv0U
https://www.youtube.com/watch?v=GWiXR92mA7g
https://caitlinjohnstone.com/2022/01/28/washington-thinks-us-borders-end-at-neptune-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1486035326854381568
https://www.youtube.com/watch?v=RRkJtcz9ipg
https://www.ntd.com/national-weather-service-issues-falling-iguana-alert-in-florida_733395.html
https://twitter.com/rapplerdotcom/status/1487402802032910337
https://twitter.com/Kukitigi/status/1487377139670388737
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1487139227892699136
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1486757654391308297
https://twitter.com/wef/status/1487032833348718592
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1487492878800666633
https://twitter.com/Dylan_Housman/status/1486790404783624193
https://twitter.com/AEricksonThinks/status/1487222298058891265
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1486383888561848334
https://stevekirsch.substack.com/p/covid-vaccines-and-pregnancy-172000
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1486785994661810178
https://twitter.com/chicagosmayor/status/1486837104462213120
https://twitter.com/backtolife_2019/status/1486364414609661958
https://www.apple.com/healthcare/
https://www.corbettreport.com/nwnw20220127/
https://www.blacklistednews.com/article/81653/canadian-walmarts-install-vaccine-passport-scanner-booths-to-screen.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://www.aol.com/bills-fans-charged-using-fake-014902880.html
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1486735493970550792
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/01/28/evangeline-lilly-covid-anti-vaccine-mandate/?utm_medium=social&;utm_source=twitter&utm_campaign=wp_main
https://dailyexpose.uk/2022/01/28/covid-19-jabs-projected-cause-62-mil-cardiovascular-deaths-2022/
https://twitter.com/dianemontagna/status/1487023824671490049
https://www.churchmilitant.com/news/article/criminal-big-pharma-threaten-covid-recovery
https://www.lifesitenews.com/news/thank-you-for-standing-for-truth-pope-tells-catholic-fact-checking-group-pushing-covid-jabs/?utm_source=featured
https://www.reuters.com/world/pope-says-fake-news-disinformation-covid-is-human-rights-violation-2022-01-28/
https://www.vaccineconfidence.org/
https://twitter.com/YossiGestetner/status/1475478625696821249
https://nsjonline.com/article/2022/01/nc-commission-for-public-health-to-take-up-requiring-covid-vaccine-for-students-17-and-up/
https://www.youtube.com/watch?v=NA5uWBH_wvQ
https://www.youtube.com/watch?v=TA8Qkv_mD9s
https://www.cal-catholic.com/more-
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