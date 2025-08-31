Seis de Bomba - Loíza 1956

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
El golpe antiguo de Loíza se conoce como "seis de Bomba". Con el paso de los años, este se convirtió en "seis corrido".
En la Bomba de Puerto Rico hubo dos tocadores famosos con el mismo apodo. ¿Conoces la historia de este Chichito?
@V_jigante
Instagram | Telegram
V-jigante
Spotify | Apple Music | Amazon Music | Deezer
#bombapr #puerto rico #jibaro #vejigante