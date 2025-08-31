Seis de Bomba - Loíza 1956

El golpe antiguo de Loíza se conoce como "seis de Bomba". Con el paso de los años, este se convirtió en "seis corrido".

En la Bomba de Puerto Rico hubo dos tocadores famosos con el mismo apodo. ¿Conoces la historia de este Chichito?

@V_jigante Instagram | Telegram V-jigante Spotify | Apple Music | Amazon Music | Deezer #bombapr #puerto rico #jibaro #vejigante



