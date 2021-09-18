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ΕμVόλιο Cοβid: Οι Θρόμβοι και τα Τραγικά Αποτελέσματα
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80 views • September 18, 2021
Ο Δρ Charles Hoffe, ιατρός από το Lytton της Βρετανικής Κολομβίας, εξηγεί πώς λειτουργεί η πρωτεΐνη ακίδα και γιατί ο σχηματισμός θρόμβων του αίματος είναι αναπόφευκτος μετά τον εμVολιασμό για C0βid.
Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο βίντεο εδώ:
https://brandnewtube.com/watch/dr-charles-hoffe-62-of-patients-jabbed-for-covid-have-permanent-heart-damage_QHRvoDLF6lQRiTz.html?fbclid=IwAR376N3POOXJHLRcUBiUJYVfQ8a45FVBCrCpcdw47BQfiewAdMJVf5uZ-lA
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Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο βίντεο εδώ:
https://brandnewtube.com/watch/dr-charles-hoffe-62-of-patients-jabbed-for-covid-have-permanent-heart-damage_QHRvoDLF6lQRiTz.html?fbclid=IwAR376N3POOXJHLRcUBiUJYVfQ8a45FVBCrCpcdw47BQfiewAdMJVf5uZ-lA
Εδώ θα βρείτε εμάς:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
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