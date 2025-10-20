BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
PFIZER DEATH JABBED STAR STROKES OUT ON STAGE
ChestyP
ChestyP
74 followers
2
1404 views • 2 days ago

October 19, 2025 - TO MY DEAR FANS IN CHICAGO,THANK YOU ALL FOR THE OVERWHELMING LOVE, SUPPORT, AND—

MOST IMPORTANTLY—YOUR PRAYERS.I SINCERELY APOLOGIZE FOR THE ABRUPT END TO LAST NIGHT'S PERFORMANCE IN CHICAGO. AFTER WEEKS OF NONSTOP REHEARSALS, LAST NIGHT I EXPERIENCED DEHYDRATION AND FEELINGS OF WANTING TO FAINT. EVERYONE INVOLVED AGREED THAT PRIORITIZING MY WELL-BEING WAS OF THE UTMOST IMPORTANCE.I STILL MADE THE DECISION TO TRY AND RETURN AND GIVE IT MY ALL DESPITE NOT FEELING OK. WITH HAVING TO MAKE SOME ADJUSTMENTS AND THE SHOW BEING VERY TECHNICAL, UNFORTUNATELY, IT WAS IMPOSSIBLE TO FULLY CONNECT SONICALLY WITH THE PRODUCTION. I REALLY APPRECIATE EVERYONE'S BEST EFFORTS.I'M DEEPLY GRATEFUL TO MY SISTER, MONICA, FOR STEPPING UP WITH SUCH GRACE AND PROFESSIONALISM AND THE ENTIRE CREW FOR THEIR CONTINUED CARE AND SUPPORT.I WENT FROM THE ARENA TO SEE A DOCTOR NEARBY AND HAVE TAKEN THE PROPER PRECAUTIONS TO HELP MOVING FORWARD. YOUR UNDERSTANDING, PATIENCE, AND UNWAVERING BELIEF MEAN THE WORLD TO ME.I LOOK FORWARD TO RETURNING TO THE STAGE—STRONGER AND MORE GRATEFUL THAN EVER—ALONGSIDE MY GIRL, MONICA, TONIGHT IN INDIANAPOLIS.WITH ALL MY LOVE,

[heart symbol]

Brandy

https://x.com/4everBrandy/status/1979978986588356655

###

"don't play with your life. get your covid vaccine"

https://x.com/4everBrandy/status/1382422098178674690

12:54 PM · Apr 14, 2021

vaccineconcertstrokemonicabrandymedical incident
