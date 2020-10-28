© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Claire Edwards "Covid-19 Genocidas 2020". Tiesioginė transliacija iš Vienos (Age of Truth TV) 2020.10.23
Follow
2
Download MP3
Share
Report
16381 views • October 28, 2020
Tiesioginė spaudos konferencijos transliacija iš Vienos, Austrijos.
Claire Edwards ir Steven Whybrow [Age Of Truth TV]
Transliuota gyvai 2020 spalio 23d.
Claire Edwards, dirbo Jungtinėse Tautose tarpkultūrinio rašymo redaktore ir trenere nuo 1999 iki 2017 m. 2018m. gegužės mėn. susitikime su JT darbuotojais, Claire perspėjo generalinį sekretorių apie 5G pavojų, ragindama sustabdyti jo diegimą JT budėjimo vietose.
Ji yra bendraautorė kuriant ir administruojant ir redaguojant visas tarptautines apeliacijas sustabdyti 5G žemėje ir kosmose 30 skirtingų kalbų (www.5gspaceappeal.org). Ji aktyviai vykdė reklaminės kampanijas visus 2019 m. 2020 m. Sausio mėn. Claire nutraukė ryšį su Apeliacijų projektu, kai jo administratorius Arthuras Firstenbergas sujungė jėgas su trečiųjų šalių grupe „stop5ginternational“, kuri vos įsikūrusi įgijo blogą reputaciją, susivienijusi su Romos klubu / Budapešto eugenikų judėjimu.
Originalų konferencijos įrašą galite rasti čia: https://youtu.be/zbIrTRP-t-Y?t=3999
Čia galite rasti originalų pranešimo tekstą, jame pateikti visi informacijos šaltiniai, kuriais remiantis jis buvo parašytas: http://ageoftruth.tv/wp-content/uploads/2020/10/The-COVID-19-Genocide-2020.pdf
Išvertė ir įgarsino - Visatos Kelionė
https://karzygys.lt
Claire Edwards ir Steven Whybrow [Age Of Truth TV]
Transliuota gyvai 2020 spalio 23d.
Claire Edwards, dirbo Jungtinėse Tautose tarpkultūrinio rašymo redaktore ir trenere nuo 1999 iki 2017 m. 2018m. gegužės mėn. susitikime su JT darbuotojais, Claire perspėjo generalinį sekretorių apie 5G pavojų, ragindama sustabdyti jo diegimą JT budėjimo vietose.
Ji yra bendraautorė kuriant ir administruojant ir redaguojant visas tarptautines apeliacijas sustabdyti 5G žemėje ir kosmose 30 skirtingų kalbų (www.5gspaceappeal.org). Ji aktyviai vykdė reklaminės kampanijas visus 2019 m. 2020 m. Sausio mėn. Claire nutraukė ryšį su Apeliacijų projektu, kai jo administratorius Arthuras Firstenbergas sujungė jėgas su trečiųjų šalių grupe „stop5ginternational“, kuri vos įsikūrusi įgijo blogą reputaciją, susivienijusi su Romos klubu / Budapešto eugenikų judėjimu.
Originalų konferencijos įrašą galite rasti čia: https://youtu.be/zbIrTRP-t-Y?t=3999
Čia galite rasti originalų pranešimo tekstą, jame pateikti visi informacijos šaltiniai, kuriais remiantis jis buvo parašytas: http://ageoftruth.tv/wp-content/uploads/2020/10/The-COVID-19-Genocide-2020.pdf
Išvertė ir įgarsino - Visatos Kelionė
https://karzygys.lt
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.