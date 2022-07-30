BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Clown Planet News (30 July, 2022): Biden Tests Positive, AGAIN, Sun Dimming, Germany City Cuts Power, & More
Sensus Fidelium
Sensus Fidelium
70 followers
Follow
1
Share
Report
78 views • July 31, 2022

https://sensusfidelium.com/donate-support/


https://twitter.com/therecount/status/1537838341827313664


https://freebeacon.com/national-security/china-warns-pelosi-trip-marks-invasion-and-military-has-right-to-fire-on-her-plane/


https://twitter.com/FreeBeacon/status/1552397021163802629


https://twitter.com/Breaking911/status/1552485109068095488


https://twitter.com/disclosetv/status/1553450525181493248


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1553399302780772354


https://www.bitchute.com/video/NjeFjDsrjpKq/


https://twitter.com/TRF_Climate/status/1552585923270934528


https://rokfin.com/stream/20994


https://summit.news/2022/07/27/videos-biden-energy-secretary-admits-being-obsessed-with-green-transition/


https://www.corbettreport.com/absolute-zero-the-global-agenda-revealed/


https://web.archive.org/web/20210812151339/https://www.ukfires.org/wp-content/uploads/2019/11/Absolute-Zero-online.pdf


https://www.corbettreport.com/nwnw20220728/


https://www.cnn.com/2022/07/27/politics/schumer-manchin-deal-build-back-better/index.html


https://apnews.com/article/technology-social-media-government-and-politics-f13f1f5aa9ba98d12ecb05c416f6b3ef


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1552756026792988673


https://rumble.com/v1e37f5-are-the-boosted-prolonging-the-pandemic.html


https://torontosun.com/news/local-news/warmington-triathlete-27-becomes-5th-gta-doctor-to-die-in-july


https://twitter.com/statsjamie/status/1552608776909455366


https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1553446550533292034


https://twitter.com/disclosetv/status/1553158527455215616


https://www.youtube.com/watch?v=-0kI3EZ-bnY


https://kimiversen.locals.com/post/2498299/why-kim-iversen-is-no-longer-on-the-hills-rising


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1552987951214350336


https://twitter.com/OpenVAERS/status/1553243921496436737


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1552667113558622210


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1550925595848081410


https://off-guardian.org/2022/07/30/digital-authoritarianism-ai-surveillance-signals-the-death-of-privacy/


https://twitter.com/tomselliott/status/1553430371789840387


https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1553227715356069888


https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1552968519557566471


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1552782194065670144


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1553426692261253124


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1553418500949135360


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1553449949614014466


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1553454110351003654


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1553455465274695685


https://twitter.com/DrEliDavid/status/1553346572041199616


https://twitter.com/backtolife_2023/status/1553492758555402240


https://dailysceptic.org/2022/07/30/no-warming-in-u-s-for-at-least-17-years-according-to-rarely-referenced-urban-heat-free-database/


https://www.technocracy.news/chemical-warfare-disrupting-the-enemys-health-is-an-age-old-military-tactic/


https://www.technocracy.news/ships-sit-afar-disrupting-the-enemys-supply-chain-is-an-age-old-military-tactic/


https://www.technocracy.news/climate-madness-destroying-the-enemys-food-supply-is-an-age-old-military-tactic/


http://drbo.org/chapter/52001.htm

Keywords
newssocietyvaccinechristiancatholicculturecovid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Houthi Strikes on Saudi Refinery Threaten Remaining Red Sea Energy Lifeline

Houthi Strikes on Saudi Refinery Threaten Remaining Red Sea Energy Lifeline

Belle Carter
Federal Appeals Court Rules IRS-ICE Data Sharing Policy Unlawful

Federal Appeals Court Rules IRS-ICE Data Sharing Policy Unlawful

Douglas Harrington
Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Douglas Harrington
European efforts to &#8220;bury&#8221; Trump&#8217;s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

European efforts to “bury” Trump’s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

Willow Tohi
Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Edison Reed
Russia Remains India&#8217;s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Russia Remains India’s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy