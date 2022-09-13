SEMENTES ESTELARES - NOSSA ORIGEM GALÁCTICA

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Existem várias versões sobre a origem humana neste planeta, uma diz que a origem humana ocorreu aqui e depois foi modificada de tempos em tempos como uma experimentação extraterrestre, outra fala que o ser humano é uma criação direta dos extraterrestres, e mais outra que aborda que os humanos tiveram origens em outros sistemas solares.