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Натуральная концепция лечения рака. Борис Гринблат
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45 views • November 06, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вашему вниманию второе видео из серии бесед Бориса Гринблата на тему альтернативной, а точнее натуральной концепции рака, записанных студией Концептуал.рф.
С более подробной информацией о натуральной концепции рака можно познакомиться на наших ресурсах, и в первую очередь - в книге “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую можно бесплатно почитать и скачать по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Получить консультацию Бориса Гринблата вы можете на нашем сайте в разделе "Помощь специалиста".
https://medalternativa.info/help/
Там же есть более подробная информация об упоминаемой в видео альтернативной онкологической клиники в Казахстане.
С более подробной информацией о натуральной концепции рака можно познакомиться на наших ресурсах, и в первую очередь - в книге “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую можно бесплатно почитать и скачать по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Получить консультацию Бориса Гринблата вы можете на нашем сайте в разделе "Помощь специалиста".
https://medalternativa.info/help/
Там же есть более подробная информация об упоминаемой в видео альтернативной онкологической клиники в Казахстане.
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