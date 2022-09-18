آری به حکومت انتخابی، نه به حکومت موروثی آنهم ابراهیمی

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7 views • September 18, 2022



کمتر روشنفکر واقعی و تحصیل کرده ای است که طرفدار #حکومت_موروثی قرون وسطایی باشد. طبیعی است که لازم نیست نابغه و تیزهوش باشید تا بفهمید که #حکومت_انتخابی به مراتب بهترست اما پرسش اینجاست که در ایران ما کدام حکومت انتخابی باید پیاده شود؟ #پادشاهی_انتخابی یا #جمهوری ؟ در این برنامه با سه کارشناس دراین باره بحث می کنیم تا نگذاریم حکومت خانواده ای ابراهیمی به نام #خامنه_ای یا #پهلوی که در نسل سوم و چهارمش کاملا غیر ایرانی شده و #مشروطه فقاهتی بار دیگر به دستور #کانونهای_قدرت به مردم #ایران تحمیل شود. برنامه #آغازی_نو با اجرای دوست همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال من را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇❗️❗️❗️❗️❗️❗️ http://mehriran.tv https://kaaa.info https://youtube.com/c/MehriranTV https://www.brighteon.com/channels/Me... https://rumble.com/c/c-1635233 https://www.instagram.com/mehriran.tv https://t.me/MehriranTV

کمتر روشنفکر واقعی و تحصیل کرده ای است که طرفدار #حکومت_موروثی قرون وسطایی باشد. طبیعی است که لازم نیست نابغه و تیزهوش باشید تا بفهمید که #حکومت_انتخابی به مراتب بهترست اما پرسش اینجاست که در ایران ما کدام حکومت انتخابی باید پیاده شود؟ #پادشاهی_انتخابی یا #جمهوری ؟ در این برنامه با سه کارشناس دراین باره بحث می کنیم تا نگذاریم حکومت خانواده ای ابراهیمی به نام #خامنه_ای یا #پهلوی که در نسل سوم و چهارمش کاملا غیر ایرانی شده و #مشروطه فقاهتی بار دیگر به دستور #کانونهای_قدرت به مردم #ایران تحمیل شود. برنامه #آغازی_نو با اجرای دوست همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال من را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇❗️❗️❗️❗️❗️❗️ http://mehriran.tv https://kaaa.info https://youtube.com/c/MehriranTV https://www.brighteon.com/channels/Me... https://rumble.com/c/c-1635233 https://www.instagram.com/mehriran.tv https://t.me/MehriranTV [email protected] [email protected] Tel: +49 1788549216 Keywords iranabrahamic governmentelective government

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