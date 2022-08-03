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SHEDDING OF SPIKE PROTEIN, INCREASE OF HEART ATTACKS & FOLLOW THE WHITE RABBIT REVEALED
Ott Tv Scripture Reality
Ott Tv Scripture Reality
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396 views • August 03, 2022

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UPDATE 9/2021 VACCINE DEPOPULATION THE GREAT RESET... OTT TV

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URGENT WARNING, GRAPHENE IN MEATS AND INTERNMENT RESETTLEMENT ARMY NATIONAL GUARD

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NO TIME LEFT FOR YOU... DEPOPULATION EVENT CIRCA 2025

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MRNA MAGNETO TRANSFER OF NANO LIPID PARTICULATES CASUALTIES JUNE UPDATE... R.I.P. VICTIMS

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SITUATION UPDATE AT WARP SPEED 6/2021 OTT TV REALITY

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HUMANITY SOON TO BE AN ENDANGERED SPECIES

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R.I.P. VICTIMS OF COVID-SARS VACCINES

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DR. DOLORES CAHILL MOLECULAR GENETICS , BLINDED BY SCIENCE, OTT TV

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LETHAL INJECTIONS FIRST ROUND MNRA DEATHS R.I.P. TO THE VICTIMS OF COVID VACCINE

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NEVER SAY I DIDN'T WARN YOU ,THE GREAT RESET OTT TV

https://www.bitchute.com/video/elGXicgN4IUm/

NOTHING WILL STOP THE GREAT RESET ONE WORLD ORDER

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DR FAUCI'S EXEMPLOYEE IMPRISONED TELLS ALL

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