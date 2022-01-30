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Joh. W. Matutis - Höre Gottes Stimme - 30. Januar 2022
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1 view • January 30, 2022
Klugheit ist, Gottes Stimme ernst zu nehmen. Gott wird dich niemals entmutigen.
Stichworte: meine Schafe hören meine Stimme – von der Biene lernen – wie Gott spricht – Nahtoderfahrungen – Weisheit und Klugheit – Jesus muss verstanden werden – „was würde Jesus tun?“ – was du für einen Menschen tust … – alt und dumm werden – in Frieden leben – leise und inniglich mahnt uns der Heiland – wenn du Gott hören willst … – was er euch sagt, das tut
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-30-Hoere-Gottes-Stimme.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220130-Hoere-Gottes-Stimme.mp4
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