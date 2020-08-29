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À croire que certains ne veulent pas que l'épidémie s'arrête - Partie 3 - Pr Christian Perronne
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3 views • August 29, 2020
26 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3MPfQfXRdL0
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Le Professeur Perronne dresse un constat terrifiant de la situation de l'hôpital. Pour lui face au Covid-19 il y a déjà une solution simple : "virer des instances décisionnelles toutes personnes ayants des liens avec l'industrie pharmaceutique..."
Voici le lien de la campagne Ulule :
- https://www.ulule.com/hold-up-1/
Retrouver le livre du Pr. Perronne "Y'a t'il une erreur qu'ils n'ont pas commise" :
- https://livre.fnac.com/a14703915/Christian-Perronne-Y-a-t-il-une-erreur-qu-ils-n-ont-pas-commise
Un immense merci au Pr. Perronne d'avoir pris le temps de cette interview.
Le site :
- https://tprod.fr/project/thanatos-itv/
Abonnez-vous et activez la cloche 🛎😃
Très belle semaine !
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Le Professeur Perronne dresse un constat terrifiant de la situation de l'hôpital. Pour lui face au Covid-19 il y a déjà une solution simple : "virer des instances décisionnelles toutes personnes ayants des liens avec l'industrie pharmaceutique..."
Voici le lien de la campagne Ulule :
- https://www.ulule.com/hold-up-1/
Retrouver le livre du Pr. Perronne "Y'a t'il une erreur qu'ils n'ont pas commise" :
- https://livre.fnac.com/a14703915/Christian-Perronne-Y-a-t-il-une-erreur-qu-ils-n-ont-pas-commise
Un immense merci au Pr. Perronne d'avoir pris le temps de cette interview.
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