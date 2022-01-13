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Kvällens Galenskap 220113
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31 views • January 13, 2022
1. SwexitTV på swebbTV nyheter (förlåt det dåliga ljuset hos mig, fixat i dag)
https://www.youtube.com/watch?v=ZMLPUZx7IEc
2. Spanien meddelar att man inte längre kommer att särbehandla de coronavirus som orsakar covid utan i stället hantera dem som andra influensavirus. Man uppmanar också resten av EU att göra detsamma. ”Det är dags att lära sig hur man lever med coronaviruset, eftersom vi lever med alla möjliga andra virus”, säger premiärminister Pedro Sanchez.
https://samnytt.se/spanien-klassar-covid-som-vanlig-influensa-uppmanar-ovriga-eu-att-folja-efter/
3. Ovaccinerade i provinsen Québec i Kanada kommer nu att få betala vad man benämner som en ”särskild hälsoskatt”. Alla som inte fått minst en dos av covidvaccinet måste betala ett ”bidrag”, sade provinsledaren Francois Legault under tisdagen enligt BBC.
https://www.vaken.se/quebec-infor-straffskatt-for-ovaccinerade/
4. Blinde Jonas dömdes för hets mot folkgrupp – familjen tvingades flytta efter hot. Hans brott var att kalla en spade för spade och drägg för drägg. Sharialagar styr Sverige.
https://www.nyatider.nu/blinde-jonas-domdes-for-hets-mot-folkgrupp-familjen-tvingades-flytta-efter-hot/
5. SVERIGE Partiledarna Annie Lööf (C) och Per Bolund (MP) har testat positivt för covid-19. Det meddelar de på sociala medier. Båda deltog i partiledardebatten i riksdagen på onsdagen.
https://nyheteridag.se/loof-och-bolund-har-fatt-covid/
6. Kamala Harris: Vaccinerade personer behöver mer vaccin även om vaccinerna inte ger skydd. Den kärringen får t.om. Annie Lööf att verka intelligent.
https://newsvoice.se/2022/01/kamala-harris-vaccinerade-personer/
7. Google Sverige storsatsar på att bekämpa "konspirationsteorier och desinformation" med hjälp av särskilda "valteam" inför riksdagsvalet i höst. Det meddelade Sara Övreby, Googles "samhällspolitiska chef" i Sverige, på Folk och Försvars rikskonferens. Så fort vi upptäcker det tar vi ner det, säger hon.
https://www.friatider.se/google-sverige-kraftsamlar-okad-censur-infor-riksdagsvalet
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=ZMLPUZx7IEc
2. Spanien meddelar att man inte längre kommer att särbehandla de coronavirus som orsakar covid utan i stället hantera dem som andra influensavirus. Man uppmanar också resten av EU att göra detsamma. ”Det är dags att lära sig hur man lever med coronaviruset, eftersom vi lever med alla möjliga andra virus”, säger premiärminister Pedro Sanchez.
https://samnytt.se/spanien-klassar-covid-som-vanlig-influensa-uppmanar-ovriga-eu-att-folja-efter/
3. Ovaccinerade i provinsen Québec i Kanada kommer nu att få betala vad man benämner som en ”särskild hälsoskatt”. Alla som inte fått minst en dos av covidvaccinet måste betala ett ”bidrag”, sade provinsledaren Francois Legault under tisdagen enligt BBC.
https://www.vaken.se/quebec-infor-straffskatt-for-ovaccinerade/
4. Blinde Jonas dömdes för hets mot folkgrupp – familjen tvingades flytta efter hot. Hans brott var att kalla en spade för spade och drägg för drägg. Sharialagar styr Sverige.
https://www.nyatider.nu/blinde-jonas-domdes-for-hets-mot-folkgrupp-familjen-tvingades-flytta-efter-hot/
5. SVERIGE Partiledarna Annie Lööf (C) och Per Bolund (MP) har testat positivt för covid-19. Det meddelar de på sociala medier. Båda deltog i partiledardebatten i riksdagen på onsdagen.
https://nyheteridag.se/loof-och-bolund-har-fatt-covid/
6. Kamala Harris: Vaccinerade personer behöver mer vaccin även om vaccinerna inte ger skydd. Den kärringen får t.om. Annie Lööf att verka intelligent.
https://newsvoice.se/2022/01/kamala-harris-vaccinerade-personer/
7. Google Sverige storsatsar på att bekämpa "konspirationsteorier och desinformation" med hjälp av särskilda "valteam" inför riksdagsvalet i höst. Det meddelade Sara Övreby, Googles "samhällspolitiska chef" i Sverige, på Folk och Försvars rikskonferens. Så fort vi upptäcker det tar vi ner det, säger hon.
https://www.friatider.se/google-sverige-kraftsamlar-okad-censur-infor-riksdagsvalet
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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