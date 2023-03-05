Потала Лока. Виктория ПреобРАженская. «Римский папа спускается в Ад...»

https://youtu.be/QraINzRsgYk Виктория ПреобРАженская.

(Слова, Музыка, Изполнение — Автора).

Потала Лока





Римский папа

спускается в Ад.

Только этому

вовсе не рад.

Он имеет

от бездны ключи.

Но об этом

всегда молчит.

Там пылает

в котлах смола,

адским дымом

чадит подземелье.

И готовится

злое зелье

для землян,

чтоб плыла голова.

Все захвачены

в этой тюрьме.

Ваши души

живут в кутерьме

царства зла

и законов зла —

предводителя стада —

Козла.

Он на троне сидит

и чадит,

купол в Небе

Ему не вредит.

Чрез костёлы

выходит дым.

Хочет папа

казаться святым.

Под землёй

варят печи

металл,

чтобы купол

надёжно стоял.

Всех лишая

простора и сил.

Мир Поталы

так некрасив.

Жаждут демоны

в РАй попасть

и напиться

Амриты всласть.

Только бренно

их царство Тьмы —

Курукшетра —

в тисках войны!

Здесь РАждаются

Света Сыны!

Грянет Свет

в цитадели Тьмы!

И Возстанут

Неба Сыны!

16.02.2023

https://usmalos.com/novosti/2023/03/05/potala-loka.-stihotvarenie-viktorii-preobrazhenskoj-video/

«Потала Лока». СтихоТварение Виктории ПреобРАженской (Видео)





Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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