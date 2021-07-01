Παρενέργειες της ένεσης pfizer (2 συνταρακτικές μαρτυρίες)

Συγχωρήστε με, αλλά εγώ αυτό το δηλητηριώδες (και συχνά θανατηφόρο) κοκτέηλ

που χορηγούν τρυπώντας αθώο κόσμο, εμβόλιο ΔΕΝ το λέω.

Με αυτό το βίντεο που σήκωσα πρωτομηνιά, καλο τον μήνα δεν τον λες...

τον λες όμως διαφωτιστικό...Η πληροφορία δίνει γνώση

κι η γνώση ειναι δύναμη...



Το ότι εδώ έχουμε μαρτυρίες παρενεργειών της ενεσης (π)φάιζερ δεν έχει να κάνει.

Τα δηλητήρια χορηγούνται κι από τις άλλες εταιρίες.



Το λόγο που έχουν κάποιοι και όχι όλοι άμεσες παρενέργειες,

δεν τον ξέρω...Ισως το DNA τους, για κάποιο λόγο δεν ανέχεται ούτε για λίγα

δεύτερα την εγκληματικη παρέμβαση... Σε κάθε περίπτωση, σε όσους δεν προκαλούν

άμεσες παρενέργειες αυτά τα λεγόμενα εμβόλια, οι πιθανότητες να χτυπήσουν

μακροχρόνια τους πάντες, είναι τεράστιες και κραυγαλέες...



Μπροστά στο φρικτό έγκλημα της καταστροφής ή απώλειας της ζωής εκατομμυρίων

ανά τον κόσμο, ο Μπάμπης ο φονιάς (με την υπόθεση του οποίου μας έχουν ΠΡΗΞΕΙ 14 μέρες τώρα)

είναι αγγελάκι. :



Ας δουν/ακούσουν αυτές τις γυναίκες όλοι, και ειδικά οι νέοι εκείνοι που παίζουν την υγεία τους

(ή και τη ζωή τους) κορώνα γράμματα για ένα χαρτζηλίκι.