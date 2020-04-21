Mr. V (2α) - ΤΖΑΜΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΣΟΪΜΠΛΕ, ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ, DRONES ΚΑΜΙΚΑΖΙ, ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΤΣΙΠΡΑΣ

Ερωτήσεις εκπομπής :1) Ένα τζαμί (Βοτανικός), δύο τζαμιά (Μοσχάτο), πόσα έχουνε τελικά ; (01:10)2) Υπήρξαν αντιδράσεις μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία του Ιωάννη Μεταξά ; Ούτε από τον στενό του κύκλο ; Οι άγνωστοι - από την διδακτέα Ιστορία - Μανιαδάκης και Παξινός (08:25)3) Γιατί βάλατε με εισαγωγικά το επώνυμο του "Ελευθερίου Βενιζέλου" ; Ο Έλληνας βιογράφος Παπαδάκης και ο Βρετανός ναύαρχος sir John Michael de Robeck (12:57)4) Τι απέγινε με το ναύαρχο von Canaris (Κανάρης) ; Πως πορεύθηκε στην συνέχεια και ποιο ήταν το τέλος του ; (19:14)5) Τι απέγινε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το γένος Γκέρινγκ ; Άνγκελα Μέρκελ = Άνγκελα Κάσνερ το γένος Κάσμιερτσακ ! (23:12)6) Αληθεύει ότι το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής κάνει εράνους ; Και για ποιο λόγο ; (27:35)7) Κατασκεύασε η τουρκία, όπως αναφέρουν τούρκικες εφημερίδες, drones καμικάζι ; (31:24)8) Τι υποκρύπτει η επιμονή ξαφνικά των Καταλανών στην Ισπανία για απόσχιση από τον εθνικό κορμό ; Μήπως ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα όποια έχουν στο εσωτερικό τους αντίστοιχες μειονότητες ; (33:23)9) Είναι γεγονός ότι καλέσαμε τον σουλτάνο ερντογάν, κάτι το οποίο φαίνεται εντελώς απίστευτο, να έρθει στην Ελλάδα ; Ποια η λογική να έρθει αυτή τη στιγμή ; (37:54)10) Επίσκεψη τσίπρα στις ΗΠΑ (46:40)11) Πόσα καινούργια μαχητικά αεροπλάνα (Sukhoi) θα μας έδινε η Ρωσία για το αντίστοιχο κόστος αναβάθμισης των Ελληνικών F-16 από τις ΗΠΑ ; (55:09)