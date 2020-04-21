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Mr. V (2α) - ΤΖΑΜΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΣΟΪΜΠΛΕ, ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ, DRONES ΚΑΜΙΚΑΖΙ, ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΤΣΙΠΡΑΣ
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73 views • April 21, 2020
https://odysseiatv.blogspot.com
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Ένα τζαμί (Βοτανικός), δύο τζαμιά (Μοσχάτο), πόσα έχουνε τελικά ; (01:10)
2) Υπήρξαν αντιδράσεις μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία του Ιωάννη Μεταξά ; Ούτε από τον στενό του κύκλο ; Οι άγνωστοι - από την διδακτέα Ιστορία - Μανιαδάκης και Παξινός (08:25)
3) Γιατί βάλατε με εισαγωγικά το επώνυμο του "Ελευθερίου Βενιζέλου" ; Ο Έλληνας βιογράφος Παπαδάκης και ο Βρετανός ναύαρχος sir John Michael de Robeck (12:57)
4) Τι απέγινε με το ναύαρχο von Canaris (Κανάρης) ; Πως πορεύθηκε στην συνέχεια και ποιο ήταν το τέλος του ; (19:14)
5) Τι απέγινε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το γένος Γκέρινγκ ; Άνγκελα Μέρκελ = Άνγκελα Κάσνερ το γένος Κάσμιερτσακ ! (23:12)
6) Αληθεύει ότι το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής κάνει εράνους ; Και για ποιο λόγο ; (27:35)
7) Κατασκεύασε η τουρκία, όπως αναφέρουν τούρκικες εφημερίδες, drones καμικάζι ; (31:24)
8) Τι υποκρύπτει η επιμονή ξαφνικά των Καταλανών στην Ισπανία για απόσχιση από τον εθνικό κορμό ; Μήπως ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα όποια έχουν στο εσωτερικό τους αντίστοιχες μειονότητες ; (33:23)
9) Είναι γεγονός ότι καλέσαμε τον σουλτάνο ερντογάν, κάτι το οποίο φαίνεται εντελώς απίστευτο, να έρθει στην Ελλάδα ; Ποια η λογική να έρθει αυτή τη στιγμή ; (37:54)
10) Επίσκεψη τσίπρα στις ΗΠΑ (46:40)
11) Πόσα καινούργια μαχητικά αεροπλάνα (Sukhoi) θα μας έδινε η Ρωσία για το αντίστοιχο κόστος αναβάθμισης των Ελληνικών F-16 από τις ΗΠΑ ; (55:09)
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Ένα τζαμί (Βοτανικός), δύο τζαμιά (Μοσχάτο), πόσα έχουνε τελικά ; (01:10)
2) Υπήρξαν αντιδράσεις μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία του Ιωάννη Μεταξά ; Ούτε από τον στενό του κύκλο ; Οι άγνωστοι - από την διδακτέα Ιστορία - Μανιαδάκης και Παξινός (08:25)
3) Γιατί βάλατε με εισαγωγικά το επώνυμο του "Ελευθερίου Βενιζέλου" ; Ο Έλληνας βιογράφος Παπαδάκης και ο Βρετανός ναύαρχος sir John Michael de Robeck (12:57)
4) Τι απέγινε με το ναύαρχο von Canaris (Κανάρης) ; Πως πορεύθηκε στην συνέχεια και ποιο ήταν το τέλος του ; (19:14)
5) Τι απέγινε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το γένος Γκέρινγκ ; Άνγκελα Μέρκελ = Άνγκελα Κάσνερ το γένος Κάσμιερτσακ ! (23:12)
6) Αληθεύει ότι το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής κάνει εράνους ; Και για ποιο λόγο ; (27:35)
7) Κατασκεύασε η τουρκία, όπως αναφέρουν τούρκικες εφημερίδες, drones καμικάζι ; (31:24)
8) Τι υποκρύπτει η επιμονή ξαφνικά των Καταλανών στην Ισπανία για απόσχιση από τον εθνικό κορμό ; Μήπως ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα όποια έχουν στο εσωτερικό τους αντίστοιχες μειονότητες ; (33:23)
9) Είναι γεγονός ότι καλέσαμε τον σουλτάνο ερντογάν, κάτι το οποίο φαίνεται εντελώς απίστευτο, να έρθει στην Ελλάδα ; Ποια η λογική να έρθει αυτή τη στιγμή ; (37:54)
10) Επίσκεψη τσίπρα στις ΗΠΑ (46:40)
11) Πόσα καινούργια μαχητικά αεροπλάνα (Sukhoi) θα μας έδινε η Ρωσία για το αντίστοιχο κόστος αναβάθμισης των Ελληνικών F-16 από τις ΗΠΑ ; (55:09)
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