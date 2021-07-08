Wappie Floor doet een liedje.

Wat een mooie tijden zijn er voor gekkie Floor in 't Veld aangebroken, want de liefde van haar leven heeft zich aangemeld!

Het is niemand minder dan olijkerd wappie Gert-Jan Jacobs en wat een leuk setje zo!



Wappie Floor had het afgelopen weekend eventjes wat moeilijk want er was wat voorgevallen wat niemand heeft gezien maar toch werd Floor weggedragen van het Malieveld.

En nee, dat vinden wij niet zielig, dat kan je verwachten als je zonder toestemming door een stad een beetje dom gaat lopen demonstreren, dus nee, Floor is niet zielig, Floor is gewoon dom. Gekkie Floor had gewoon lekker met nieuwe vlam Gert-Jan ergens Ranja met een rietje moeten gaan drinken, of gezellig handje-pepermuntje een wandelingetje moeten gaan maken of desnoods samen ongeremd een patatje gaan eten, dat werkt bij lamlul Tinus Koops ook altijd goed.

Of nog beter was het geweest als Floor weer gewoon even een liedje had gedaan, niet mooi, maar wel hard. En vals.