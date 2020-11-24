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MODERNA VACCINE: CIVILIAN ARREST GEN PERNA; USC CODE TITLE 18 - PART I - CHAPTER 13 - CIVIL RIGHTS § 241 ; § 242 if two or more persons conspire to injure any inhabitant of any State or Territory
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126 views • November 24, 2020
THIS VIDEO WILL EXPLAIN WHAT HAPPENS IN A BREAKDOWN IN DNA TO RED BLOOD CELLS, THE BRAIN AND BODY. THERE IS NO REASON TO BELIEVE THAT ALTERING A PERSON s DNA IS NOT LIKE SHOOTING THEM.
WHEN ASKED TO TAKE THE VACCINE - REFUSE
IF THEY ATTEMPT TO COERCE OR FORCE VACCINES. KILL THE ENTIRE WARSPEED OPERATION IN THE STATE.
IF YOU PUT EYES ON GENERAL PERNA - ARREST HIM FOR BIOWEAPON TERRORISM. IF HE RESISTS ARREST - PATRIOTS KNOW WHAT TO DO TO TRAITORS. TURN HIS BODY OVER TO TRUMP. SEND TO TRUMPS TWITTER PERNA s BODY LOCATION FOR PICK-UP.
THE FEDERAL GOVERNMENT HAS DECLARED WAR ON U.S. CITIZENS AND STATES. THE ONLY REASON STATE GOVERNMENT ARE GOING ALONG IS THE FOREIGN FEDERAL RESERVE IS PRINTING MONEY AND BRIBING GOVERNORS.
ARRESTING AND EXECUTING GOVERNORS THAT VIOLATE THE CONSTITUTION IS A PRIORITY; ARRESTING GOVERNMENT HEALTH OFFICIALS LIKE FAUCI, REDFIELD, BIRX AND COUNTY HEALTH TYRANTS IS PRIORITY; ARRESTING DEATH SCIENTISTS AT 212 BSL BIOWEAPON LABS THEM FOR BIOWEAPON TERRORISM WILL HIGH PRIORITY.
IF WARSPEED COMES TO YOUR COUNTY - ENSURE THEY DO NOT LEAVE. ARREST THEM ON SIGHT
TRUMP WRITING EXECUTIVE ORDER 13887, WARPSPEED VACCINATIONS 1 MONTH BEFORE THE OCTOBER 18, 2019 COVID-19 BIOWEAPON ATTACK [ read COVID-1, COVID-2 MODIFIED BY U.S. ARMY/ NIH/NIAID/ AND UNC WITH THEIR PATSY CHINA ] AT THE BSL4 BIOWEAPONS LAB CONSTRUCTED BY THE U.S. ARMY; PENTAGON WITH CO-CONSPIRATORS NIH, NIAID, AND FAUCI FOR THEIR PLANNED ATTACK ON THE 7th U N MILITARY GAMES [read: PENTAGON PLANNED WITH U N TO HOLD 7th MILITARY GAMES IN WUHAN OF ALL THE LOCATIONS IN THE WORLD - CHINAs ONE-AND-ONLY BSL4 BIOWEAPONS LAB [ read: UNITED STATES HAS 212 BIOWEAPONS LABS AND CHINA HAD NONE BEFORE THE PURCHASE FROM U.S. ARMY, BIDEN AND THE KENYAN FOR $ 1.5 BILLION COVID-1 TO SET UP THEIR PATSY ]
NIH, PENTAGON, AND FAUCI MANNED THE WUHAN LAB AND CONDUCTED THE ATTACK ON THE U. S. AND THE WORLD s 120 COUNTRY s SOLDIERS THAT ATTENDED THE 7th U N MILITARY GAMES.
TRUMP KNEW OF THE ATTACK AND NOW, THE U.S. ARMY; THE SAME PUSSIES THAT WOULD NOT DEFEND CIVIL WAR STATUES AND CHURCHES IN THE UNITED STATES; NOW WANTS TO INJECT - 90 DEGREE VACCINE FOR A VIRUS THAT IS ONLY LETHAL 200 th / 1000 th OF 1 PERCENT OF THE TIME. TO ALTER YOU DNA WITH A MRNA WHICH WILL BE LIKE HAVING A 30 FOOT-LONG TAPE WORM IN YOUR BODY. THE LONG TERM EFFECTS OF THIS VACCINE IS LETHAL; WILL CAUSE CANCER; AND FOREVER CHANGE YOUR DNA.
GENERAL PERNA AND THE U.S. ARMY WARPSPEED HAVE NOW BECOME ENEMY COMBATANTS IN THE UNITED STATES.
IF THEY APPROACH YOUR HOMES AND NEIGHBORHOODS - ENSURE THEY NEVER LEAVE ALIVE
DESTROY THEIR SUPER-CHILLED DEATH WAREHOUSES; AND ENSURE THAT THE SS NAZI WARPSPEED STORM TROOPERS AND CONTRACTORS ARE ELIMINATED FROM THE BATTLEFIELD BY WHATEVER MEANS NECESSARY TO KILL THIS THREAT.
AFTER TRUMP IS ELECTED - PERHAPS HE CAN BE IMPEACHED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND U.S. CONSTITUTION.
TRUMP - WE DON'T CARE ABOUT YOUR EXECUTIVE ORDER
IF YOU VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION PATRIOTS WILL GO TO WAR AGAINST WARSPEED AND THAT IS EXACTLY HOW WARSPEED IS GOING TO BE TREATED; AN ACT OF WAR OF THE FEDERAL GOVERNMENT AGAINST U.S. CITIZENS IN STATES. PATRIOTS WILL USE ALL NECESSARY FORCE TO ELIMINATE WARPSPEED AND ANY COVID-19 VACCINE AS A VIOLATION OF
UNITED STATES CODE
TITLE 18 - CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE
PART I - CRIMES
CHAPTER 13 - CIVIL RIGHTS
§ 241. Conspiracy against rights
If two or more persons conspire to injure, oppress, threaten, or intimidate any inhabitant of any State, Territory, or District in the free exercise or enjoyment of any right or privilege secured to him by the Constitution or laws of the United States, or because of his having so exercised the same; or
If two or more persons go in disguise on the highway, or on the premises of another, with intent to prevent or hinder his free exercise or enjoyment of any right or privilege so secured -
They shall be fined not more than $10,000 or imprisoned not more than ten years, or both; and if death results, they shall be subject to imprisonment for any term of years or for life.
§ 242. Deprivation of rights under color of law
Whoever, under color of any law, statute, ordinance, regulation, or custom, willfully subjects any inhabitant of any State, Territory, or District to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured or protected by the Constitution or laws of the United States, or to different punishments, pains, or penalties, on account of such inhabitant being an alien, or by reason of his color, or race, than are prescribed for the punishment of citizens, shall be fined not more than $1,000 or imprisoned not more than one year, or both; and if bodily injury results shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both; and if death results shall be subject to imprisonment for any term of years or for life.
PATRIOTS WILL ARREST ANY WARPSPEED GOVERNMENT OFFICIAL OR CONTRACTOR
WHEN ASKED TO TAKE THE VACCINE - REFUSE
IF THEY ATTEMPT TO COERCE OR FORCE VACCINES. KILL THE ENTIRE WARSPEED OPERATION IN THE STATE.
IF YOU PUT EYES ON GENERAL PERNA - ARREST HIM FOR BIOWEAPON TERRORISM. IF HE RESISTS ARREST - PATRIOTS KNOW WHAT TO DO TO TRAITORS. TURN HIS BODY OVER TO TRUMP. SEND TO TRUMPS TWITTER PERNA s BODY LOCATION FOR PICK-UP.
THE FEDERAL GOVERNMENT HAS DECLARED WAR ON U.S. CITIZENS AND STATES. THE ONLY REASON STATE GOVERNMENT ARE GOING ALONG IS THE FOREIGN FEDERAL RESERVE IS PRINTING MONEY AND BRIBING GOVERNORS.
ARRESTING AND EXECUTING GOVERNORS THAT VIOLATE THE CONSTITUTION IS A PRIORITY; ARRESTING GOVERNMENT HEALTH OFFICIALS LIKE FAUCI, REDFIELD, BIRX AND COUNTY HEALTH TYRANTS IS PRIORITY; ARRESTING DEATH SCIENTISTS AT 212 BSL BIOWEAPON LABS THEM FOR BIOWEAPON TERRORISM WILL HIGH PRIORITY.
IF WARSPEED COMES TO YOUR COUNTY - ENSURE THEY DO NOT LEAVE. ARREST THEM ON SIGHT
TRUMP WRITING EXECUTIVE ORDER 13887, WARPSPEED VACCINATIONS 1 MONTH BEFORE THE OCTOBER 18, 2019 COVID-19 BIOWEAPON ATTACK [ read COVID-1, COVID-2 MODIFIED BY U.S. ARMY/ NIH/NIAID/ AND UNC WITH THEIR PATSY CHINA ] AT THE BSL4 BIOWEAPONS LAB CONSTRUCTED BY THE U.S. ARMY; PENTAGON WITH CO-CONSPIRATORS NIH, NIAID, AND FAUCI FOR THEIR PLANNED ATTACK ON THE 7th U N MILITARY GAMES [read: PENTAGON PLANNED WITH U N TO HOLD 7th MILITARY GAMES IN WUHAN OF ALL THE LOCATIONS IN THE WORLD - CHINAs ONE-AND-ONLY BSL4 BIOWEAPONS LAB [ read: UNITED STATES HAS 212 BIOWEAPONS LABS AND CHINA HAD NONE BEFORE THE PURCHASE FROM U.S. ARMY, BIDEN AND THE KENYAN FOR $ 1.5 BILLION COVID-1 TO SET UP THEIR PATSY ]
NIH, PENTAGON, AND FAUCI MANNED THE WUHAN LAB AND CONDUCTED THE ATTACK ON THE U. S. AND THE WORLD s 120 COUNTRY s SOLDIERS THAT ATTENDED THE 7th U N MILITARY GAMES.
TRUMP KNEW OF THE ATTACK AND NOW, THE U.S. ARMY; THE SAME PUSSIES THAT WOULD NOT DEFEND CIVIL WAR STATUES AND CHURCHES IN THE UNITED STATES; NOW WANTS TO INJECT - 90 DEGREE VACCINE FOR A VIRUS THAT IS ONLY LETHAL 200 th / 1000 th OF 1 PERCENT OF THE TIME. TO ALTER YOU DNA WITH A MRNA WHICH WILL BE LIKE HAVING A 30 FOOT-LONG TAPE WORM IN YOUR BODY. THE LONG TERM EFFECTS OF THIS VACCINE IS LETHAL; WILL CAUSE CANCER; AND FOREVER CHANGE YOUR DNA.
GENERAL PERNA AND THE U.S. ARMY WARPSPEED HAVE NOW BECOME ENEMY COMBATANTS IN THE UNITED STATES.
IF THEY APPROACH YOUR HOMES AND NEIGHBORHOODS - ENSURE THEY NEVER LEAVE ALIVE
DESTROY THEIR SUPER-CHILLED DEATH WAREHOUSES; AND ENSURE THAT THE SS NAZI WARPSPEED STORM TROOPERS AND CONTRACTORS ARE ELIMINATED FROM THE BATTLEFIELD BY WHATEVER MEANS NECESSARY TO KILL THIS THREAT.
AFTER TRUMP IS ELECTED - PERHAPS HE CAN BE IMPEACHED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND U.S. CONSTITUTION.
TRUMP - WE DON'T CARE ABOUT YOUR EXECUTIVE ORDER
IF YOU VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION PATRIOTS WILL GO TO WAR AGAINST WARSPEED AND THAT IS EXACTLY HOW WARSPEED IS GOING TO BE TREATED; AN ACT OF WAR OF THE FEDERAL GOVERNMENT AGAINST U.S. CITIZENS IN STATES. PATRIOTS WILL USE ALL NECESSARY FORCE TO ELIMINATE WARPSPEED AND ANY COVID-19 VACCINE AS A VIOLATION OF
UNITED STATES CODE
TITLE 18 - CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE
PART I - CRIMES
CHAPTER 13 - CIVIL RIGHTS
§ 241. Conspiracy against rights
If two or more persons conspire to injure, oppress, threaten, or intimidate any inhabitant of any State, Territory, or District in the free exercise or enjoyment of any right or privilege secured to him by the Constitution or laws of the United States, or because of his having so exercised the same; or
If two or more persons go in disguise on the highway, or on the premises of another, with intent to prevent or hinder his free exercise or enjoyment of any right or privilege so secured -
They shall be fined not more than $10,000 or imprisoned not more than ten years, or both; and if death results, they shall be subject to imprisonment for any term of years or for life.
§ 242. Deprivation of rights under color of law
Whoever, under color of any law, statute, ordinance, regulation, or custom, willfully subjects any inhabitant of any State, Territory, or District to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured or protected by the Constitution or laws of the United States, or to different punishments, pains, or penalties, on account of such inhabitant being an alien, or by reason of his color, or race, than are prescribed for the punishment of citizens, shall be fined not more than $1,000 or imprisoned not more than one year, or both; and if bodily injury results shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both; and if death results shall be subject to imprisonment for any term of years or for life.
PATRIOTS WILL ARREST ANY WARPSPEED GOVERNMENT OFFICIAL OR CONTRACTOR
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