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Etienne Chouard : La vision constituante - L'interview complète (mars 2020)
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11 views • February 20, 2022
19 mars 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=4FJMWnQPcyI
Canard Réfractaire : https://www.youtube.com/channel/UCWGsN59FON3vOtXCozQPsZQ
Et cf. James C. Scott, La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne
Paris, Éditions Amsterdam, 2009, 270 p.
https://exilience.fr/fichiers/pdf/scott.pdf
et Steve Keen : L'imposture économique
Les éditions de l'Atelier
Description d'origine :
Offrez un café au canard ! :@)
https://fr.tipeee.com/lecanardrefractaire
Le lendemain de la soirée d'éducation populaire avec France Lepage, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Etienne Chouard. Il a pu calmement exposer sa vision sur de nombreux sujets liés à la constitution, à l'élection, au clivage gauche / droite, aux attaques qu'il subit et aux perspectives que nous avons.
Le son est pas ouf quand on pose des questions, on avait pas pensé à mettre un micro pour nous :@)
L'entretient a été tournée fin Janvier.
Canard Réfractaire : https://www.youtube.com/channel/UCWGsN59FON3vOtXCozQPsZQ
Et cf. James C. Scott, La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne
Paris, Éditions Amsterdam, 2009, 270 p.
https://exilience.fr/fichiers/pdf/scott.pdf
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Description d'origine :
Offrez un café au canard ! :@)
https://fr.tipeee.com/lecanardrefractaire
Le lendemain de la soirée d'éducation populaire avec France Lepage, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Etienne Chouard. Il a pu calmement exposer sa vision sur de nombreux sujets liés à la constitution, à l'élection, au clivage gauche / droite, aux attaques qu'il subit et aux perspectives que nous avons.
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L'entretient a été tournée fin Janvier.
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