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L’Organisation Mondiale de la Santé envisage, pour lutter contre le Coronavirus, d’organiser des visites domiciliaires pour enlever des membres des familles qui pourraient être infectés.
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1 view • April 24, 2020
"A l’heure actuelle, dans la plupart des régions du monde, en raison du confinement, la plupart des transmissions qui se produisent dans de nombreux pays se font dans les foyers au niveau familial. Dans un certain sens, la transmission a été retirée des rues et repoussée dans les unités familiales. Maintenant, nous devons aller chercher dans les familles les personnes qui pourraient être malades et les retirer pour les isoler de manière sûre et digne.
On peut tourner la phrase dans tous les sens, elle est limpide : le directeur exécutif du programme des urgences sanitaires de l’Organisation Mondiale de la Santé envisage, pour lutter contre le Coronavirus, d’organiser des visites domiciliaires pour enlever des membres des familles qui pourraient être infectés.
Il ne dit pas comment on pourra savoir s’il y a des personnes infectées, mais on sait qu’il faudra aller les chercher.
Sept jours plus tard, après deux semaines de confinement de la population anglaise, le 6 avril, dans un discours plein de sagesse et de compassion, la reine d’Angleterre s’adressa à la Nation pour rendre un vibrant hommage aux travailleurs de santé et appeler le peuple à l’espérance en de meilleurs jours.
Dans la quatrième partie de son discours, une phrase a allumé des clignotants de ceux qui sont attachés au sort des familles :
« Cela me rappelle la toute première émission que j’ai faite en 1940, aidée par ma sœur. Enfant, nous parlions d’ici, à Windsor, à des enfants qui avaient été évacués de leur foyer et envoyés au loin pour leur propre sécurité. Aujourd’hui, une fois de plus, beaucoup ressentiront un sentiment douloureux de séparation d’avec leurs proches, mais aujourd’hui comme alors, nous savons au fond de nous que c’est la bonne chose à faire. »
Séparer les enfants de leurs parents, une bonne chose ?"
On peut tourner la phrase dans tous les sens, elle est limpide : le directeur exécutif du programme des urgences sanitaires de l’Organisation Mondiale de la Santé envisage, pour lutter contre le Coronavirus, d’organiser des visites domiciliaires pour enlever des membres des familles qui pourraient être infectés.
Il ne dit pas comment on pourra savoir s’il y a des personnes infectées, mais on sait qu’il faudra aller les chercher.
Sept jours plus tard, après deux semaines de confinement de la population anglaise, le 6 avril, dans un discours plein de sagesse et de compassion, la reine d’Angleterre s’adressa à la Nation pour rendre un vibrant hommage aux travailleurs de santé et appeler le peuple à l’espérance en de meilleurs jours.
Dans la quatrième partie de son discours, une phrase a allumé des clignotants de ceux qui sont attachés au sort des familles :
« Cela me rappelle la toute première émission que j’ai faite en 1940, aidée par ma sœur. Enfant, nous parlions d’ici, à Windsor, à des enfants qui avaient été évacués de leur foyer et envoyés au loin pour leur propre sécurité. Aujourd’hui, une fois de plus, beaucoup ressentiront un sentiment douloureux de séparation d’avec leurs proches, mais aujourd’hui comme alors, nous savons au fond de nous que c’est la bonne chose à faire. »
Séparer les enfants de leurs parents, une bonne chose ?"
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