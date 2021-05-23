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Treeni Spesial Patjat ja Tyynyt
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15 views • May 23, 2021
Muotovaahto oli se oikea nimi eli memory foam eli muistivaahto oikeastaan. Se on äärimäisen myrkyllistä kuten myös yleisurheilun aniliinin punaiset kumiset juoksuradat. Hakunilan
väestönsuojaan tehtiin yli sata metrinen juoksurata. Paikka oli käyttökiellossa yli kaksi vuotta kun voimistelija tytöt oksentelivat treeneissään vaikka olivat
omissa tiloissaan. Yhä paikan ilmassa on liuottimia samoin kuin kaikissa muissakin vastaavissa punaisissa juoksumattoisissa tiloissa. Eli;: mieti mille altistat itsesi!
Eikö jo riitä vahingoitat DNA:tasi jatkuvasti oleskelemalla tutkan kantosäteen edessä? Omat hakkurivirtalähteesi ovat ilkeitä ihmisen solukkoa vastaan, kuten myös WIFI,
Bluetooth ja varsinkin uudet sähkösädeampujaiset kuten 4G ja 5g sekä jo koekäytössä oleva 6G ympäri entistä maatamme.
väestönsuojaan tehtiin yli sata metrinen juoksurata. Paikka oli käyttökiellossa yli kaksi vuotta kun voimistelija tytöt oksentelivat treeneissään vaikka olivat
omissa tiloissaan. Yhä paikan ilmassa on liuottimia samoin kuin kaikissa muissakin vastaavissa punaisissa juoksumattoisissa tiloissa. Eli;: mieti mille altistat itsesi!
Eikö jo riitä vahingoitat DNA:tasi jatkuvasti oleskelemalla tutkan kantosäteen edessä? Omat hakkurivirtalähteesi ovat ilkeitä ihmisen solukkoa vastaan, kuten myös WIFI,
Bluetooth ja varsinkin uudet sähkösädeampujaiset kuten 4G ja 5g sekä jo koekäytössä oleva 6G ympäri entistä maatamme.
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