Ζούμε σε αποκαλυπτικές, οριακές εποχές - Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020: Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Άλωνας, μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου. (Χωριό καταγωγής του μακαριστού πατρός Σάββα Αχιλλέως)

- Ήρθε η εποχή των εξετάσεων της πίστεως και πιαστήκαμε, κλήρος και λαός, απροετοίμαστοι.

- Έρχεται άλλος ιός ... πιο δύσκολος ... για άλλες “εξετάσεις”. Θα πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα, έτσι είπεν ένας Άγιος!

- Μετά βεβαιότητος σας λέω, αυτοί που το σχεδίασαν και το επέβαλαν, από το 2010 έκαναν τα σχέδια του κορωναϊού, του κατασκευασμένου αυτού ιού, αυτής της κατασκευασμένης επιδημίας,

για να ελέγξουν τις μάζες, τους ανθρώπους σε όλη τη Γη. Και ξεκίνησαν έναν βιολογικό πόλεμο.

- Αυτήν την μεθοδολογία της μάσκας, την επέβαλαν για να ... αποτύχει!

Για να μας πουν στο τέλος, πρέπει να κάνετε εμβόλιο.