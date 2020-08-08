© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ζούμε σε αποκαλυπτικές, οριακές εποχές - Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
Follow
1
Download MP3
Share
Report
6 views • August 08, 2020
Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020: Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Άλωνας, μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου. (Χωριό καταγωγής του μακαριστού πατρός Σάββα Αχιλλέως)
- Ήρθε η εποχή των εξετάσεων της πίστεως και πιαστήκαμε, κλήρος και λαός, απροετοίμαστοι.
- Έρχεται άλλος ιός ... πιο δύσκολος ... για άλλες “εξετάσεις”. Θα πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα, έτσι είπεν ένας Άγιος!
- Μετά βεβαιότητος σας λέω, αυτοί που το σχεδίασαν και το επέβαλαν, από το 2010 έκαναν τα σχέδια του κορωναϊού, του κατασκευασμένου αυτού ιού, αυτής της κατασκευασμένης επιδημίας,
για να ελέγξουν τις μάζες, τους ανθρώπους σε όλη τη Γη. Και ξεκίνησαν έναν βιολογικό πόλεμο.
- Αυτήν την μεθοδολογία της μάσκας, την επέβαλαν για να ... αποτύχει!
Για να μας πουν στο τέλος, πρέπει να κάνετε εμβόλιο.
- Ήρθε η εποχή των εξετάσεων της πίστεως και πιαστήκαμε, κλήρος και λαός, απροετοίμαστοι.
- Έρχεται άλλος ιός ... πιο δύσκολος ... για άλλες “εξετάσεις”. Θα πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα, έτσι είπεν ένας Άγιος!
- Μετά βεβαιότητος σας λέω, αυτοί που το σχεδίασαν και το επέβαλαν, από το 2010 έκαναν τα σχέδια του κορωναϊού, του κατασκευασμένου αυτού ιού, αυτής της κατασκευασμένης επιδημίας,
για να ελέγξουν τις μάζες, τους ανθρώπους σε όλη τη Γη. Και ξεκίνησαν έναν βιολογικό πόλεμο.
- Αυτήν την μεθοδολογία της μάσκας, την επέβαλαν για να ... αποτύχει!
Για να μας πουν στο τέλος, πρέπει να κάνετε εμβόλιο.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.