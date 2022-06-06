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INDIA - THIS IS WHY INDIA HATES THE -W-H-O AND BILL AND MELINDA GATES FOUNDATIONS NGO,s - GENOCIDING THEIR POPULATION
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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286 views • June 06, 2022

SOUTH AFRICA PLAYS A MAJOR PART - https://www.brighteon.com/055548a6-728e-4827-b5af-b799486b99e2 MEET PRESIDENT ZELENSKI OF UKRAINE - OMG! - https://www.brighteon.com/a0f342a2-b5eb-4c32-87c5-68200334686b

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

EYE OF THE PHIZER - https://www.brighteon.com/f206f8b4-a022-41a1-99e4-b19de5414c33

UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS  "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/

THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e

MONKEYPOX - LAB MADE AND GOF UKRAINIAN TWEEKED! - GERMAN BIOPS https://www.bitchute.com/video/Ket1JUPDbrIw/

BILL GATES IS A BROKEN MAN - https://www.brighteon.com/8b3970b4-85c5-47ef-aaa3-eb82b3017b28

BOOM! MEDICAL MAFIA SENDS OMINOUS MESSAGE -https://www.bitchute.com/video/OrWBkbNnIGOX/

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