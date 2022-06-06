INDIA - THIS IS WHY INDIA HATES THE -W-H-O AND BILL AND MELINDA GATES FOUNDATIONS NGO,s - GENOCIDING THEIR POPULATION

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SOUTH AFRICA PLAYS A MAJOR PART - https://www.brighteon.com/055548a6-728e-4827-b5af-b799486b99e2 MEET PRESIDENT ZELENSKI OF UKRAINE - OMG! - https://www.brighteon.com/a0f342a2-b5eb-4c32-87c5-68200334686b
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
EYE OF THE PHIZER - https://www.brighteon.com/f206f8b4-a022-41a1-99e4-b19de5414c33
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