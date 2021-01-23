SEOM Kinder des Lichts - Kinderaugen



[Intro]

Bm G Em A



[Verse 1]

Bm

Lass uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen,



G

und alles was wir nicht verstehen einfach blind hinnehmen,



Em

mit dem Leben tief vereint in jedes Abenteuer springen,



A

Fehler täglich verzeihen und vor dem Lagerfeuer singen.



Bm

Lass und tun was uns gefällt ohne an die Zeit zu denken



G

Und das Wunder dieser Welt in jedem kleinen Teil entdecken



Em

Jede Wiese zum Erlebnis machen, jeden Drachen schweben lassen



A

Leben als ein Wunder sehen und über Fehler lachen







Bm

Nochmal im Regen tanzen und die Dinge neu entdecken



G

Nur an heute denken, nichts bereuen, und täglich Träume wecken,



Em

Freude schenken, lieben und stets ohne Sorgen spielen



A

Voller Frieden schlafen und behütet und geborgen fühlen





Bm

Lass uns nochmal Phantasie wie einen riesen Schatz bewahren



G

Und die Welt als einen wundervollen Spielplatz erfahren



Em

Lass uns noch einmal so kühn die eigene Norm erfinden



A

Lass uns nochmal Kind sein und von vorn beginnen.





[Chorus]



Bm

Bitte erinner dich,



G

an deine Kinderaugen,



Em

du bist ein Kind des Lichts,



A

du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen





Bm

Bitte erinner dich,



G

an deine Kinderaugen,



Em

du bist ein Kind des Lichts,



A

du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen





[Break]

Bm G Em A





[Verse 2]

Bm

Lass uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen



G

Und alles was wir nicht verstehen einfach blind hinnehmen



Em

Lass uns noch einmal dem Leben voller Mut vertrauen



A

Noch einmal schnell vergeben und nochmal grundlos staunen





Bm

Nochmal in die Zukunft schauen und sich einfach sicher fühlen



G

Glitzernd kühn durch die Kälte rennen und den Winter spürn



Em

Einfach den Himmel berühren und nachts mit glitzernden Augen



A

Engel über Wolken fliegen sehen und an ein Christkind glauben





Bm

Lass uns einfach laufen und durch Wälder oder Felder rennen



G

In jedem Schmetterling das Wunder dieser Welt erkennen



Em

Einfach heiter wachsen bis uns alle Schuhe drücken



A

Purzelbäume schlagen und im Handstand lachen, Blumen pflücken





Bm

Noch einmal zurückgehen und gebannt den Schnee anschauen



G

Sich freuen und mit Freunden lachen, dann einen Schneemann bauen



Em

Einfach dem Leben vertrauen und ohne Sorgen singen



A

Lass uns nochmal Kind sein, und von vorn beginnen.





[Chorus]



Bm

Bitte erinner dich,



G

an deine Kinderaugen,



Em

du bist ein Kind des Lichts,



A

du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen





Bm

Bitte erinner dich,



G

an deine Kinderaugen,



Em

du bist ein Kind des Lichts,



A

du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen





[Bridge]

Bm

Tief in dir hörst du die Stimme die uns führte als wir Kinder waren



G

Folg jedem Klang, bitte erinner dich dran



Em

Wir sind alle Sternenkinder die dem Boden vertrauen,



A

doch neben links und rechts vergessen wir nach oben zu schauen





Bm

Auch wenn wir größer werden und uns manchmal diese Welt verwirrt



G

Liegt tief in uns ein Kern, der niemals älter wird



Em

Du bist ein Kind des Lichts, ein Kind der Ewigkeit



A

Auch wenn dich das Gefühl beschleicht du hast zu wenig Zeit





[Final Chorus]

Bm

Glaub an deine Kinderaugen



G

Trau deinen Kinderaugen



Em

Folg deinen Kinderaugen



A

Du kannst die Welt als Spielplatz sehen und dem Leben blind vertrauen





Bm

Schau durch Kinderaugen



G

Trau deinen Kinderaugen



Em

Folg deinen Kinderaugen



A

Du kannst die Welt als Spielplatz sehen und dem Leben blind vertrauen





Bm

Bitte erinner dich,



G

an deine Kinderaugen,



Em

du bist ein Kind des Lichts,



A

du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen





Bm

Bitte erinner dich,



G

an deine Kinderaugen,



Em

du bist ein Kind des Lichts,



A

du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen



[Outro]

Bm G Em A



X

#goSuperHeroe

#homoHyperdimensionalis

#singRevolution