© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
SEOM Kinder des Lichts - Kinderaugen
Follow
0
Download MP3
Share
Report
20 views • January 23, 2021
SEOM Kinder des Lichts - Kinderaugen
[Intro]
Bm G Em A
[Verse 1]
Bm
Lass uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen,
G
und alles was wir nicht verstehen einfach blind hinnehmen,
Em
mit dem Leben tief vereint in jedes Abenteuer springen,
A
Fehler täglich verzeihen und vor dem Lagerfeuer singen.
Bm
Lass und tun was uns gefällt ohne an die Zeit zu denken
G
Und das Wunder dieser Welt in jedem kleinen Teil entdecken
Em
Jede Wiese zum Erlebnis machen, jeden Drachen schweben lassen
A
Leben als ein Wunder sehen und über Fehler lachen
Bm
Nochmal im Regen tanzen und die Dinge neu entdecken
G
Nur an heute denken, nichts bereuen, und täglich Träume wecken,
Em
Freude schenken, lieben und stets ohne Sorgen spielen
A
Voller Frieden schlafen und behütet und geborgen fühlen
Bm
Lass uns nochmal Phantasie wie einen riesen Schatz bewahren
G
Und die Welt als einen wundervollen Spielplatz erfahren
Em
Lass uns noch einmal so kühn die eigene Norm erfinden
A
Lass uns nochmal Kind sein und von vorn beginnen.
[Chorus]
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
[Break]
Bm G Em A
[Verse 2]
Bm
Lass uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen
G
Und alles was wir nicht verstehen einfach blind hinnehmen
Em
Lass uns noch einmal dem Leben voller Mut vertrauen
A
Noch einmal schnell vergeben und nochmal grundlos staunen
Bm
Nochmal in die Zukunft schauen und sich einfach sicher fühlen
G
Glitzernd kühn durch die Kälte rennen und den Winter spürn
Em
Einfach den Himmel berühren und nachts mit glitzernden Augen
A
Engel über Wolken fliegen sehen und an ein Christkind glauben
Bm
Lass uns einfach laufen und durch Wälder oder Felder rennen
G
In jedem Schmetterling das Wunder dieser Welt erkennen
Em
Einfach heiter wachsen bis uns alle Schuhe drücken
A
Purzelbäume schlagen und im Handstand lachen, Blumen pflücken
Bm
Noch einmal zurückgehen und gebannt den Schnee anschauen
G
Sich freuen und mit Freunden lachen, dann einen Schneemann bauen
Em
Einfach dem Leben vertrauen und ohne Sorgen singen
A
Lass uns nochmal Kind sein, und von vorn beginnen.
[Chorus]
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
[Bridge]
Bm
Tief in dir hörst du die Stimme die uns führte als wir Kinder waren
G
Folg jedem Klang, bitte erinner dich dran
Em
Wir sind alle Sternenkinder die dem Boden vertrauen,
A
doch neben links und rechts vergessen wir nach oben zu schauen
Bm
Auch wenn wir größer werden und uns manchmal diese Welt verwirrt
G
Liegt tief in uns ein Kern, der niemals älter wird
Em
Du bist ein Kind des Lichts, ein Kind der Ewigkeit
A
Auch wenn dich das Gefühl beschleicht du hast zu wenig Zeit
[Final Chorus]
Bm
Glaub an deine Kinderaugen
G
Trau deinen Kinderaugen
Em
Folg deinen Kinderaugen
A
Du kannst die Welt als Spielplatz sehen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Schau durch Kinderaugen
G
Trau deinen Kinderaugen
Em
Folg deinen Kinderaugen
A
Du kannst die Welt als Spielplatz sehen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
[Outro]
Bm G Em A
X
#goSuperHeroe
#homoHyperdimensionalis
#singRevolution
[Intro]
Bm G Em A
[Verse 1]
Bm
Lass uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen,
G
und alles was wir nicht verstehen einfach blind hinnehmen,
Em
mit dem Leben tief vereint in jedes Abenteuer springen,
A
Fehler täglich verzeihen und vor dem Lagerfeuer singen.
Bm
Lass und tun was uns gefällt ohne an die Zeit zu denken
G
Und das Wunder dieser Welt in jedem kleinen Teil entdecken
Em
Jede Wiese zum Erlebnis machen, jeden Drachen schweben lassen
A
Leben als ein Wunder sehen und über Fehler lachen
Bm
Nochmal im Regen tanzen und die Dinge neu entdecken
G
Nur an heute denken, nichts bereuen, und täglich Träume wecken,
Em
Freude schenken, lieben und stets ohne Sorgen spielen
A
Voller Frieden schlafen und behütet und geborgen fühlen
Bm
Lass uns nochmal Phantasie wie einen riesen Schatz bewahren
G
Und die Welt als einen wundervollen Spielplatz erfahren
Em
Lass uns noch einmal so kühn die eigene Norm erfinden
A
Lass uns nochmal Kind sein und von vorn beginnen.
[Chorus]
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
[Break]
Bm G Em A
[Verse 2]
Bm
Lass uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen
G
Und alles was wir nicht verstehen einfach blind hinnehmen
Em
Lass uns noch einmal dem Leben voller Mut vertrauen
A
Noch einmal schnell vergeben und nochmal grundlos staunen
Bm
Nochmal in die Zukunft schauen und sich einfach sicher fühlen
G
Glitzernd kühn durch die Kälte rennen und den Winter spürn
Em
Einfach den Himmel berühren und nachts mit glitzernden Augen
A
Engel über Wolken fliegen sehen und an ein Christkind glauben
Bm
Lass uns einfach laufen und durch Wälder oder Felder rennen
G
In jedem Schmetterling das Wunder dieser Welt erkennen
Em
Einfach heiter wachsen bis uns alle Schuhe drücken
A
Purzelbäume schlagen und im Handstand lachen, Blumen pflücken
Bm
Noch einmal zurückgehen und gebannt den Schnee anschauen
G
Sich freuen und mit Freunden lachen, dann einen Schneemann bauen
Em
Einfach dem Leben vertrauen und ohne Sorgen singen
A
Lass uns nochmal Kind sein, und von vorn beginnen.
[Chorus]
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
[Bridge]
Bm
Tief in dir hörst du die Stimme die uns führte als wir Kinder waren
G
Folg jedem Klang, bitte erinner dich dran
Em
Wir sind alle Sternenkinder die dem Boden vertrauen,
A
doch neben links und rechts vergessen wir nach oben zu schauen
Bm
Auch wenn wir größer werden und uns manchmal diese Welt verwirrt
G
Liegt tief in uns ein Kern, der niemals älter wird
Em
Du bist ein Kind des Lichts, ein Kind der Ewigkeit
A
Auch wenn dich das Gefühl beschleicht du hast zu wenig Zeit
[Final Chorus]
Bm
Glaub an deine Kinderaugen
G
Trau deinen Kinderaugen
Em
Folg deinen Kinderaugen
A
Du kannst die Welt als Spielplatz sehen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Schau durch Kinderaugen
G
Trau deinen Kinderaugen
Em
Folg deinen Kinderaugen
A
Du kannst die Welt als Spielplatz sehen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
Bm
Bitte erinner dich,
G
an deine Kinderaugen,
Em
du bist ein Kind des Lichts,
A
du kannst der Freude einfach folgen und dem Leben blind vertrauen
[Outro]
Bm G Em A
X
#goSuperHeroe
#homoHyperdimensionalis
#singRevolution
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.