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Protocolo Post Vacunacion de Andreas Kalcker
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141 views • August 02, 2021
PROTOCOLO POST 💉 Equipo Andreas Kalcker - Comusav-
-CDS: Protocolo F20 los primeros 4 días Post Vacuna , y después continuar con Protocolo C20 por dos meses más.
-Zeolita Spray 3 veces al día o en polvo (400 mg oral 2 veces al día )
-Precursores del Glutation 1 hora luego de terminar el Protocolo con CDS - (por ejemplo NAcetilcisteina 2 gr diarios )
-Melatonina 3mg (1 cápsula diaria)
-NO harinas, NO azúcar , NO Lácteos.
-Hacer descarga a tierra o pasto diariamente (Grounding)
-Higiene contra Polución Eléctrica.
https://t.me/alquimiamariel1
-CDS: Protocolo F20 los primeros 4 días Post Vacuna , y después continuar con Protocolo C20 por dos meses más.
-Zeolita Spray 3 veces al día o en polvo (400 mg oral 2 veces al día )
-Precursores del Glutation 1 hora luego de terminar el Protocolo con CDS - (por ejemplo NAcetilcisteina 2 gr diarios )
-Melatonina 3mg (1 cápsula diaria)
-NO harinas, NO azúcar , NO Lácteos.
-Hacer descarga a tierra o pasto diariamente (Grounding)
-Higiene contra Polución Eléctrica.
https://t.me/alquimiamariel1
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