¡La 'Santa Biblia' NO es Su Palabra! Desdorado-Decodificado

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6 views • December 04, 2019





Cuando le preguntas a muchos cristianos: ¿Qué es Su Palabra o qué es la Palabra? Probablemente responderán: "la Santa Biblia". ¿Es esta la Verdad? ¿Se han engañado? ¡Mira este video y descubrelo!



Cuando termines de ver, por favor visita:



¡Para ver todas las pruebas!Las Buenas Noticias de acuerdo con MattithIâ'juw

[Mateo]

Capítulo 18



El Pequeño será el Más Grande

1. Adentro, pertinente a esa, con aquella [~emanaciones de sâţâ´n, néfesh ardientes], durante la hora, ellas se acercaron a aquellos [siendo] los pupilos perteneciendo a Aquel, a Iâjuwshúa`, unas diciendo:“¿Quién entonces más grande es adentro, pertinente a aquella [siendo] la realdad de aquellos de los cielos [~cielos = afirmación afijada “firmamento” = (el Testimonio) (1 Moshéh 1: 6-8)]?”Pero entró una disputa adentro pertinente a los mismos, aquello (n.) [siendo], ¿quién sería él, el más grande de los mismos? [Luwqá’ 9: 46]Y Él vino a Kâfâ´rnaxúwm (Kapernaoúm), y estando en la casa, Él les preguntó a ellos:“¿Qué estaban ustedes discutiendo entre ustedes por el camino?”Pero ellos se quedaron callados, porque ellos habían estado discutiendo por el camino entre ellos cual era él más grande entre ellos. [Márquwç 9: 33-34]Pero Él Quien [es] Iâjuwshúa`, habiendo visto aquel [siendo] la disputa de aquella [~compitiendo contra el Pequeño] [siendo] del corazón de los mismos, [Luwqá’ 9: 47] Y sentándose, Él llamó a los doce, y les dice a ellos:“Si alguno desea ser el principal, él será el último de todos y el asistente de todos.” [Márquwç 9: 35]

2. Y Él Quien [es] Iâjuwshúa`, habiendo llamado hacia Sí Mismo un niño [Buenas Noticias de la Verdad], y habiendo obtenido al niño, [Márquwç 9: 36] Él paró al mismo adentro, pertinente al medio de los mismos, y habiendo abrazado al mismo [Márquwç 9: 36] a Su lado, [Luwqá’ 9: 47],

3. Y Él dijo:“’Âmë´n (Por seguro) Yo dicto a ustedes, si alguna vez ustedes no fueran virados tal que ustedes vengan a existir como aquellos [siendo] los niños, de ninguna manera entrarían ustedes a aquel [siendo] la realdad de aquellos de los cielos [~afirmación afijada (el Testimonio) (1 Moshéh 1: 6-8)]!

4. Por eso, quienquiera se humillará a sí mismo como aquel [siendo] este niño, éste quien existe [es] Él Quien [es] más grande adentro, perteneciendo a aquella [siendo] la realdad de aquellos de los cielos [~afirmación afijada (el Testimonio) (1 Moshéh 1: 6-8)];

5. Y quien, si alguna vez, adentro, de aquellos [~el Pequeño, emanaciones del Padre] de los niños de esta clase, un niño de esta clase aceptase, sobre siendo pertinente a Aquel con el nombre Mío, a Mí él acepta, y quien, si alguna vez a Mí aceptaría, no [solo] a Mí él acepta, además a Aquel habiendo enviado fuera a Mí [Márquwç 9: 37], porque Él Quien [es] el más pequeño adentro, perteneciendo a todos aquellos de ustedes, Este haciendo un comienzo debajo de quien existirá, [es] grande.” [~el Pequeño, emanación] [Luwqá’ 9: 48]



Que Iâjuéh Iâjuwshúa` te favorezca para ver y entender.



Humildemente compartido en Amor Afectuoso por El Camino de Iâjuéh. Mejor si se ve en 1080p-HD, pantalla completa.Cuando le preguntas a muchos cristianos: ¿Qué es Su Palabra o qué es la Palabra? Probablemente responderán: "la Santa Biblia". ¿Es esta la Verdad? ¿Se han engañado? ¡Mira este video y descubrelo!Cuando termines de ver, por favor visita: http://www.yahuwshua.org/index_s.htm ¡Para ver todas las pruebas!Las Buenas Noticias de acuerdo con MattithIâ'juw[Mateo]Capítulo 18El Pequeño será el Más Grande1. Adentro, pertinente a esa, con aquella [~emanaciones de sâţâ´n, néfesh ardientes], durante la hora, ellas se acercaron a aquellos [siendo] los pupilos perteneciendo a Aquel, a Iâjuwshúa`, unas diciendo:“¿Quién entonces más grande es adentro, pertinente a aquella [siendo] la realdad de aquellos de los cielos [~cielos = afirmación afijada “firmamento” = (el Testimonio) (1 Moshéh 1: 6-8)]?”Pero entró una disputa adentro pertinente a los mismos, aquello (n.) [siendo], ¿quién sería él, el más grande de los mismos? [Luwqá’ 9: 46]Y Él vino a Kâfâ´rnaxúwm (Kapernaoúm), y estando en la casa, Él les preguntó a ellos:“¿Qué estaban ustedes discutiendo entre ustedes por el camino?”Pero ellos se quedaron callados, porque ellos habían estado discutiendo por el camino entre ellos cual era él más grande entre ellos. [Márquwç 9: 33-34]Pero Él Quien [es] Iâjuwshúa`, habiendo visto aquel [siendo] la disputa de aquella [~compitiendo contra el Pequeño] [siendo] del corazón de los mismos, [Luwqá’ 9: 47] Y sentándose, Él llamó a los doce, y les dice a ellos:“Si alguno desea ser el principal, él será el último de todos y el asistente de todos.” [Márquwç 9: 35]2. Y Él Quien [es] Iâjuwshúa`, habiendo llamado hacia Sí Mismo un niño [Buenas Noticias de la Verdad], y habiendo obtenido al niño, [Márquwç 9: 36] Él paró al mismo adentro, pertinente al medio de los mismos, y habiendo abrazado al mismo [Márquwç 9: 36] a Su lado, [Luwqá’ 9: 47],3. Y Él dijo:“’Âmë´n (Por seguro) Yo dicto a ustedes, si alguna vez ustedes no fueran virados tal que ustedes vengan a existir como aquellos [siendo] los niños, de ninguna manera entrarían ustedes a aquel [siendo] la realdad de aquellos de los cielos [~afirmación afijada (el Testimonio) (1 Moshéh 1: 6-8)]!4. Por eso, quienquiera se humillará a sí mismo como aquel [siendo] este niño, éste quien existe [es] Él Quien [es] más grande adentro, perteneciendo a aquella [siendo] la realdad de aquellos de los cielos [~afirmación afijada (el Testimonio) (1 Moshéh 1: 6-8)];5. Y quien, si alguna vez, adentro, de aquellos [~el Pequeño, emanaciones del Padre] de los niños de esta clase, un niño de esta clase aceptase, sobre siendo pertinente a Aquel con el nombre Mío, a Mí él acepta, y quien, si alguna vez a Mí aceptaría, no [solo] a Mí él acepta, además a Aquel habiendo enviado fuera a Mí [Márquwç 9: 37], porque Él Quien [es] el más pequeño adentro, perteneciendo a todos aquellos de ustedes, Este haciendo un comienzo debajo de quien existirá, [es] grande.” [~el Pequeño, emanación] [Luwqá’ 9: 48]Que Iâjuéh Iâjuwshúa` te favorezca para ver y entender.Humildemente compartido en Amor Afectuoso por El Camino de Iâjuéh. Keywords jesussantabibliadiosverdadiajuehiajuwshuapalabrasanta bibliacristianocristianismo

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