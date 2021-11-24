Интервью с директором похоронного бюро

Что интересно, страны с наиболее высокими показателями уколизации мРНК-уколами также демонстрируют самую высокую смертность и частоту госпитализации, превышающую показатели прошлого года. Это даёт основания предполагать, что недавний рост смертности связан с уколами, а не просто совпал по времени. Джон О'Луни, директор похоронного бюро из Великобританиия говорит, что смертность после начала уколизации увеличилась на 300%, он никогда не видел такого за 15 лет своей работы, и все началось с того момента, как начались уколы. Это русская рулетка. Сейчас умирают 32, 33 и 28-летние, и все они сделали уколы, и все умерли внезапно и непредвиденно. И он уже смотрел в холодное лицо этих смертей. Послушайте, что он говорит вам: «Ни при каких обстоятельствах не делайте уколов от с0v1d или от гриппа! Не делайте этого, потому что вы заболеете, и это назовут с0v1d . И вы умрёте.» Оригинал видео тут: https://tv.gab.com/channel/redvoicemedia/view/bombshell-deaths-skyrocketed-by-300-after-6169949d1a47361352da1d73 Перевод: Медальтернатива.инфо Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin Материалы в тему · Более 20 исследований и отчётов вызывают сомнения в эффективности вакцины С0V1D и вакцинации детей https://medalternativa.info/entry/somneniya-v-effektivnosti-vaktsin/ · FDA, и CDC в курсе, но не признаются, что 90% госпитализированных пациентов с с0v1d — это полностью вакцинированные люди https://medalternativa.info/entry/90-gospitalizirovannyh-vaktsinirov/ · Оксид графена, 5G и, внимание: глутатион! https://medalternativa.info/entry/oksid-grafena-5g-i-glutation/ · Вспышка С0v1d в больнице привела к многочисленным смертям среди привитых людей https://medalternativa.info/entry/smerty-sredi-privityh-lyudej/ · Программа анализа данных Министерства обороны на основе искусственного интеллекта под названием «Проект Салус» разбирает официальное описание вакцины, показывает, что ADE ускоряется у полностью вакцинированных с каждой неделей https://medalternativa.info/entry/ade-u-vaktsinirovannih/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.