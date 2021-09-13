[VF] Event 2021 : Tout ce que vous devez savoir sur le Covid-19, par le Dr. R. Fleming Partie 2/3

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10 views • September 13, 2021



La vidéo est très longue, mais elle aborde quantité de questions liées à la crise du Covid, et ne serait-ce que pour cela, elle mérite d’être vue dans son entier. C’est une conférence exceptionnelle qui s’adresse à un large public. Et toutes les diapositives associées à la conférence sont disponibles sous la forme d'un PDF, téléchargeable :

https://www.mediafire.com/file/pnqhuehb2vy10lx/Dr+Richard+Fleming+-+Evenement+2021.pdf/file

Sources vidéos :

https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/FlemingEvent2021:4

https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/FlemmingEvent2021PART2:5

Le site Internet du Dr Richard Fleming PhD, MD, JD :

https://www.flemingmethod.com/

Vous pouvez remercier la traductrice qui a fait un énorme travail :

https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction

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Mon blogue :

https://www.margueriterothe.com/



GAB : 🐸

https://gab.com/MargueriteRothe



Mes chaînes vidéo :

https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation) Ce n'est pas par hasard si la conférence du Dr Fleming s'intitule Event 2021... On pourrait dire que c'est, d'une certaine manière, la réponse du berger à la bergère à l'Event 201 – la simulation globale initiée par l'oligarchie financière et technocratique pour mettre la planète en coupe réglée au prétexte d'un virus extrêmement méchant.La vidéo est très longue, mais elle aborde quantité de questions liées à la crise du Covid, et ne serait-ce que pour cela, elle mérite d’être vue dans son entier. C’est une conférence exceptionnelle qui s’adresse à un large public. Et toutes les diapositives associées à la conférence sont disponibles sous la forme d'un PDF, téléchargeable :Sources vidéos :Le site Internet du Dr Richard Fleming PhD, MD, JD :Vous pouvez remercier la traductrice qui a fait un énorme travail :===========================================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo : https://odysee.com/ $/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation) Keywords genocidecrime against humanitycrime contre l humaniteimposture sanitaireaffaire du covid-19

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