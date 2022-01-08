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Обобщение всех пророчеств о 3,5 годах из книги Даниила и Откровения. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian
Neba Luch
Neba Luch
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1105 views • January 08, 2022

Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/


Мои ресурсы:

Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova527


Обязательно скачайте и изучите ДОКУМЕНТ к этому видео (это мой перевод оригинального видео Лиланда Джонса https://www.youtube.com/watch?v=MZdN5NJQ35k) pdf https://cloud.mail.ru/public/Wtiu/JrcG8bmPb doc https://cloud.mail.ru/public/ebdV/5i3TSNZny odt https://cloud.mail.ru/public/uhFB/3r9aD4wDJ Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video Ссылка на мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba Ccылка на мой канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba См. также видео Лиланда Джонса «5 библейских доказательств 7-летней скорби.» Последняя седмина из 14 лет Апокалипсиса (2017-2024 гг.) в моём переводе на русский: https://www.brighteon.com/32ad641d-a4fa-4ab9-b796-d82aad1c463f (резервная копия https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/55.html) См. также видео Лиланда Джонса про 14 лет апокалипсиса (2010-2024 гг.) в моём переводе на русский: https://www.brighteon.com/ae578e3f-0667-4882-9e41-25ec9ac6bd6c (резервная копия https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/54.html) Cхемы Лиланда с временными шкалами апокалипсиса в хорошем разрешении на английском здесь: https://cloud.mail.ru/public/Y79i/iGEY7SWe9 Каналы Лиланда на Youtube, Vimeo и Bitchute https://www.youtube.com/c/LeelandJones/playlists https://vimeo.com/user156722907 https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/ Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/ Схемы с календарями Лиланда: https://leelandjones.com/charts-diagrams https://drive.google.com/drive/folders/10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz Cм. мой документ о выходе саранчи в наши дни https://cloud.mail.ru/public/abDE/rCAciYBTK (составленный на основании видео Лиланда https://www.youtube.com/watch?v=5SawzxP9Q8s, с моими дополнениями). Статуя Дональда Трампа во главе армии саранчи на параде Viareggio 2019 г. https://youtu.be/4IlRECsd9Sc?t=671 (слова песни, которая также показывает богохульство этого Голиафа-антихриста https://genius.com/Triarii-emperor-of-the-sun-lyrics) Event 201 (октябрь 2019 г. - период 5-й трубы ) https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/ Плейлист Лиланда «Агнец на троне, 1260 дней» https://www.youtube.com/watch?v=R85Sog0q07o&list=PLXqaGD7sX9gbH4QV1Pu8V3KFuqff62mUl Плейлист Лиланда «7 печатей» https://www.youtube.com/watch?v=LaQvsFqxSqo&list=PLXqaGD7sX9gYqZv9I2dfiwSzt4Z2G7z4- Плейлист Лиланда «7 труб» https://www.youtube.com/watch?v=CQ8i-VELcEY&list=PLXqaGD7sX9gbMtRrdr2K8SCfaa19diIVA Плейлист Лиланда «7 чаш гнева» https://www.youtube.com/watch?v=jk0H5pibPkI&list=PLXqaGD7sX9gYrCuZkkGSSi0PzvuX_FPkG Плейлист Лиланда «Армия саранчи» https://www.youtube.com/watch?v=FYOXAMrfZSk&list=PLXqaGD7sX9gYhnxdZK7J0zxI35taHdGg8 Плейлист Лиланда «Великое войско» https://www.youtube.com/watch?v=gUQPUEHiBVk&list=PLXqaGD7sX9gaUWez5Sh8TC0F1Sj-t6we9 Плейлист Лиланда о МИРНОМ ДОГОВОРЕ и сопутствующих событиях https://www.youtube.com/watch?v=fXYPtskRxCk&;list=PLXqaGD7sX9gZ83zVDuBH04JrBXMVl_ApY Видео Лиланда о ЕЖЕДНЕВНОЙ ЖЕРТВЕ https://www.youtube.com/watch?v=hRnayyKgM58&;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=23 Здесь Лиланд упоминает о том, что последняя ежедневная жертва была на Пасху 2019 г. и о том, что отсчёт 2300 дней из Даниила 8:14 начинается с 30 апреля 2018 г. https://youtu.be/7GFsPuvApZE?list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&;t=274 https://youtu.be/7IvLyUbVUVw?t=209 Видео Лиланда О МЕРЗОСТИ ЗАПУСТЕНИЯ И ОЧИЩЕНИИ СВЯТИЛИЩА из Дан 8:14 https://www.bitchute.com/video/4DtbigA1fNFW/ https://www.bitchute.com/video/V0LhS8dOnv6y/ Перевод фрагмента статьи: “... для того, чтобы народы могли принять в этом участие, они должны соблюдать Семь законов Ноя”. “Христианство - это особенное идолопоклонство ... Христиане обязаны участвовать в праведности, соблюдая 7 Законов Ноя... выживут только те, кто решит принять участие в храме”. https://www.israel365news.com/201272/sanhedrin-begins-to-prepare-oil-to-anoint-king-messiah-kohen-gadol/ Плейлист Лиланда о НАЧЕРТАНИИ ЗВЕРЯ https://www.youtube.com/watch?v=cblW-X-dkPg&;list=PLXqaGD7sX9gYBsU7Zg_EMEsWOi0IJapp_ и его самое важное видео о вакцине-начертании в моём переводе на русский: https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118 Дональд Трамп: “Я избранный” 21 августа 2019 г. https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4 https://www.youtube.com/watch?v=lzlxrPC_E_U https://www.cnn.com/2019/08/21/politics/donald-trump-chosen-one/index.html https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel

Keywords
armageddonantihristposlednee vremyaneba luchnachertanie zveryaiisus hristosliland jons na russkommirnyi dogovorkamyshlova yulyaznamenie na nebe 201742 mesyacakniga daniilavelikaya skorb14 let apokalipsisalitvinova yuliaprorochestva bibliivtoroe prishestvie hristaotkrovenie ioannaukaz kiraleeland jones in russiandaniilkonets sveta
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