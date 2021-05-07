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Η Catherine Austin Fitts Αποκαλύπτει το Σχέδιο πίσω από την "Πανδημία"
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40 views • May 07, 2021
Η Κάθριν Όστιν Φιτς περιγράφει περιεκτικά τα σχέδια που κρύβονται πίσω από την τρέχουσα "πανδημία" προκειμένου να μεταβεί ο πλανήτης σε ένα νέο σύστημα τεχνοκρατίας και μετανθρωπισμού. Αναλύει το πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες αποσύρουν το παλιό σύστημα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νοσμίσματος και φέρνουν ένα νέο, όπου η κάθε οικονομική συναλλαγή θα είναι ηλεκτρονική, και πλήρως ελεγχόμενη. Αποκαλύπτει τους βασικούς πυλώνες αυτού του νέου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ενέσεων, και το πώς γίνεται συστηματική προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί στον κόσμο το πώς αυτοί οι πυλώνες θα ενωθούν για να φτιάξουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.
Η Κάθριν Όστιν Φιτς είναι Αμερικανίδα οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Solari Report.
Η Κάθριν Όστιν Φιτς είναι Αμερικανίδα οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Solari Report.
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