Erhebt eure Stimmen! (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Schweigen ist keine Option, das war es nie.Wann gedenken denn alle mal sich zu wehren und die Stimme zu erheben?

Wenn es die vorherigen Probleme und die Opfer der letzten Jahre nicht schafften einen Wandel zu bewirken - was muss noch geschehen?





Von alleine wird diese Mafia nicht aufhören und solang die Menschen es nicht begreifen, dass das hier kein Spaß ist und sich wie in einem Videospiel verhalten, sowie andere aufgrund von Befehlen niederstrecken, solang geht es weiter und wird alles und jeden vernichten.





Lassen wir dies bitte nicht zu!

Wollen wir eine (gute) Zukunft oder nicht?!





Danke dir, Andreas!

Mögen deine Worte weiterhin die Herzen der Menschen erreichen.





Beste Grüße,

FTAOL-Mirror





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