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Ο συνταγματολόγος Β.'Σπύρου ξεσκεπάζει τις κυβερνητικές μαριονέτες για τον ιό...
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44 views • November 20, 2020
Αυτές τις απόψεις και αποκαλύψεις η ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ τηλεόραση δεν θα τα παρουσιάσει..Ο Συνταγματολόγος Βασίλης Σπύρου ξεσκεπάζει την Κυβέρνηση που εκτελεί την angenta 21 και ID 2020 με σκοπό να μας μετατρέψει σε ανθρωποειδή σκλαβάκια τα οποία θα μας πεθαίνουν πολύ νωρίτερα από την φυσική μας εξέλιξη..
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού μας συστήματος τα αποδέχθηκε και εξελίσσεται το σχέδιο σκλαβοποίησης μας με Φτωχοποίηση και κατάργηση όλων των Δημοκρατικών ελευθεριών μας..Αν τώρα δεν αντισταθούμε θα μας τελειώσουν..
Ο κ.Σπύρου είναι αποκαλυπτικός αυτής της Συνωμοσίας εναντίον των πολιτών τόσο για τους Παράνομους Νόμους και Αντισυνταγματικους οσο και για την Μαζική εξόντωση μας με το εμβόλιο Δολοφόνος...
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού μας συστήματος τα αποδέχθηκε και εξελίσσεται το σχέδιο σκλαβοποίησης μας με Φτωχοποίηση και κατάργηση όλων των Δημοκρατικών ελευθεριών μας..Αν τώρα δεν αντισταθούμε θα μας τελειώσουν..
Ο κ.Σπύρου είναι αποκαλυπτικός αυτής της Συνωμοσίας εναντίον των πολιτών τόσο για τους Παράνομους Νόμους και Αντισυνταγματικους οσο και για την Μαζική εξόντωση μας με το εμβόλιο Δολοφόνος...
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