Le raid du FBI contre Trump - Radio-Québec

64 views • August 10, 2022

Analyse du raid du FBI à Mar-a-Lago, la résidence d'hiver de Donald Trump.

Radio-Québec a besoin de votre aide:

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.