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Анализ крови в темном поле 50-летнего мужчины, получившего тройную вакцинацию препаратом BioNtech Comirnaty, который обратился к врачу из-за истощения. Это онкология. Кровь сильно заражена паразитами и распадается на кристаллическую структуру в течение нескольких часов, хотя крови обычно требуется несколько дней, чтобы сохранить свою форму. Этот анализ крови не является единичным случаем. На практике число случаев увеличивается как у взрослых, так и у детей.