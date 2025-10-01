Sanar con Luz

Mike Adams entrevista al Dr. Henry Ealy, un reconocido sanador, en Brighton.com. El Dr. Henry Ealy habla sobre la transformación en la conciencia de la salud, atribuyéndola a la guía divina y al fin de la tiranía de la FDA a raíz del COVID-19. Destaca la responsabilidad personal en el cuidado de la salud, recomendando la exposición a la luz natural, el consumo de alimentos orgánicos y la creación de entornos saludables. Explica la importancia de la luz de espectro completo, especialmente la roja e infrarroja, para la salud y la sanación. También resalta el papel protector de la melanina frente a las radiaciones electromagnéticas y los beneficios de la luz natural para el bienestar físico y mental. Su libro, El libro de las preguntas, busca ayudar a los lectores a transformar el trauma en fortaleza.





