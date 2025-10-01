Sanar con Luz

BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Mike Adams entrevista al Dr. Henry Ealy, un reconocido sanador, en Brighton.com. El Dr. Henry Ealy habla sobre la transformación en la conciencia de la salud, atribuyéndola a la guía divina y al fin de la tiranía de la FDA a raíz del COVID-19. Destaca la responsabilidad personal en el cuidado de la salud, recomendando la exposición a la luz natural, el consumo de alimentos orgánicos y la creación de entornos saludables. Explica la importancia de la luz de espectro completo, especialmente la roja e infrarroja, para la salud y la sanación. También resalta el papel protector de la melanina frente a las radiaciones electromagnéticas y los beneficios de la luz natural para el bienestar físico y mental. Su libro, El libro de las preguntas, busca ayudar a los lectores a transformar el trauma en fortaleza.


Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

saludremedios naturalesluzvitamina dluz solarvida saludable
