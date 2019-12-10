6RCB Vi intervjuar Simon Shack om satelliter och raketuppskjutningar

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01



1) Vi plockar ner resterande delen av NASA:s påstådda förehavanden i rymden och konstaterar att de redan från början var ett verktyg för att ingjuta mänskligheten en tro på att vi hade erövrat rymden.



2) Sputnik terrifies America



3) Simon Shacks låt A matter of time



4) Patrik och Fredrik intervjuas av Abirato vid en tidpunkt då Patrik fortfarande var inne på att satelliter måste existera.



5) Simon Shacks låt Simple solutions



6) Sputnik 1 CBS special news report