Φυγόκεντρος - Εκπομπή 2x04 - Matrix

"Ζούμε σε ένα MATRIX"? Τι είμαστε τελικά;

Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν να είμαστε απλά μια προσομοίωση. Βλέπουμε αυτό που είμαστε, ή οι νευρώνες του εγκεφάλου μας δημιουργούν την πραγματικότητα; Τι σχέση μπορεί να έχει ο θάνατος με τα παράλληλα σύμπαντα.

Ποιοι μιλούν για το τέλος του υλιστικού κόσμου.

Τι ήξεραν οι αρχαίοι 'Έλληνες. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις τα επόμενα χρόνια.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ