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Φυγόκεντρος - Εκπομπή 2x04 - Matrix
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178 views • December 04, 2019
"Ζούμε σε ένα MATRIX"? Τι είμαστε τελικά;
Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν να είμαστε απλά μια προσομοίωση. Βλέπουμε αυτό που είμαστε, ή οι νευρώνες του εγκεφάλου μας δημιουργούν την πραγματικότητα; Τι σχέση μπορεί να έχει ο θάνατος με τα παράλληλα σύμπαντα.
Ποιοι μιλούν για το τέλος του υλιστικού κόσμου.
Τι ήξεραν οι αρχαίοι 'Έλληνες. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις τα επόμενα χρόνια.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν να είμαστε απλά μια προσομοίωση. Βλέπουμε αυτό που είμαστε, ή οι νευρώνες του εγκεφάλου μας δημιουργούν την πραγματικότητα; Τι σχέση μπορεί να έχει ο θάνατος με τα παράλληλα σύμπαντα.
Ποιοι μιλούν για το τέλος του υλιστικού κόσμου.
Τι ήξεραν οι αρχαίοι 'Έλληνες. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις τα επόμενα χρόνια.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
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