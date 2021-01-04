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Η ΦΙΛΟΔΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΗΦΑΓΙΑΣ
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847 views • January 04, 2021
Τι καλύτερο δώρο για τη νέα χρονιά θα μπορούσαν να μας κάνουν οι μεγάλοι μας προστάτες από το πολυπόθητο εμβόλιο. Ένα εμβόλιο για το οποίο οι γιατροί δεν θέλουν να το κάνουν, κάθε μέρα ακούμε και βλέπουμε για παρενέργειες και τελικά λεει υπάρχει και πρόβλημα με την διανομή οπότε η διαδικασία θα καθυστερήσει.
Σχεδόν παράλληλα με την ώρα που οι διάσημοι διασκέδαζαν στο Ντουμπάι κανονικά και με το νόμο, η αστυνομία προέβαινε σε απροκάλυπτες ενέργειες κατά των κατοίκων του Ασπροπύργου που διαμαρτύρονταν ειρηνικά για το νεο πείραμα εγκλεισμού που εφαρμόζεται στην περιοχή για να μπορέσουν επίσης να μεταφερθούν λαθρομετανάστες από ό,τι συζητιέται.
Αυτές τις βίαιες φασιστικές πρακτικές τις είδαμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πράγμα που δείχνει ότι ίσως περισσότερο από το εμβόλιο αυτή την ώρα τους ενδιαφέρει η επιβολή σκληρότερων μέτρων με τη χρήση της τεχνολογίας που στη συγκεκριμένη εκπομπή μεταξύ άλλων, είδαμε τη συμφωνία του Ελληνικού κράτους με την εταιρεία δεδομένων Paladir Technologies.
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Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
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Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής δεν χωρούν από κάτω οπότε είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-filodoria-tis-adifagias
Κίνα – Γιουχάν: Γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά όλοι μαζί έξω στους δρόμους
https://www.tilestwra.com/gioychan-giortasan-tin-protochronia-oloi-mazi-exo-stoys-dromoys/
Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
Στο Ντουμπάι άλλαξε χρόνο η κοσμική Αθήνα - Το ένα από τα επτά εμιράτα και η μεγαλύτερη πόλη των ΗΑΕ πλημμύρισε από κόσμο - Ποια μέτρα ισχύουν.
https://www.news247.gr/kosmos/apolyto-yolo-sto-ntoympai-pos-vrethikan-ekei-oi-ellines-selempriti.9098208.html
ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ....ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2020
https://youtu.be/r10KgGm3EsE
«Φαρ Ουέστ» ο Ασπρόπυργος: Επίθεση των ΜΑΤ στους διαμαρτυρόμενους για το lockdown κατοίκους
https://youtu.be/XgxUzQWgF3A
Το εμβόλιο αποτελεί το πρωτοχρονιάτικο δώρο του 2021. Το μήνυμα του πρωθυπουργού για το νέο έτος…
https://www.mixanitouxronou.gr/to-emvolio-apotelei-to-protochroniatiko-doro-toy-2021-to-minyma-toy-prothypoyrgoy-gia-to-neo-etos/
Lockdown: Το παρασκήνιο της απόφασης για αυστηρότερα μέτρα – Νέο σχέδιο της ΕΛΑΣ
https://www.newsit.gr/ellada/Lockdown-to-paraskinio-tis-apofasis-gia-aystirotera-metra-neo-sxedio-tis-elas/3193315/
Θάνατοι / 2020
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/2020
Σε καθεστώς lockdown η Κάλυμνος
https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/794497_se-kathestos-lockdown-i-kalymnos
Φοβούνται ΜΗΝΥΣΕΙΣ! Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά απαλλαγή της ευθύνης κατά την διαχείριση του κορωνοϊού
https://www.triklopodia.gr/%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bf-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3/
Αναβλήθηκε από την 5η ΥΠΕ χωρίς εξηγήσεις ο εμβολιασμός των υγειονομικών στο Νοσοκομείο του Βόλου- “Χάος” με την οργάνωση
https://e-thessalia.gr/anavlithike-apo-tin-5i-ype-choris-exigiseis-o-emvoliasmos-ton-ygeionomikon-sto-nosokomeio-toy-voloy-quot-chaos-quot-me-tin-organosi/
Στον «αέρα» οι επιχειρήσεις εμβολιασμού στην Ευρώπη – Τα λάθη που θα «πληρώσει» ακριβά
https://www.in.gr/2021/01/01/b-science/sars-cov2/ston-aera-oi-epixeiriseis-emvoliasmou-stin-eyropi-ta-lathi-pou-tha-plirosei-akriva/
Κορονοϊός: Η Ισπανία θα τηρήσει μητρώο με τους πολίτες που θα αρνηθούν να εμβολιαστούν
https://www.newsit.gr/kosmos/koronoios-i-ispania-tha-tirisei-mitroo-me-tous-polites-pou-tha-arnithoun-na-emvoliastoun/3190439/
WATCH: Covid police raid Canadian home, violently arrest occupants after neighbor tattles on 'illegal' gathering of 6 people
https://www.rt.com/usa/511395-quebec-home-covid-raid/
Why? Woman arrested after video filmed at Gloucestershire Royal Hospital
https://twitter.com/truthbase100/status/1344298301051568131
Ο κολοσσός επεξεργασίας δεδομένων, Palantir και η “σκοτεινή” συνεργασία με την κυβέρνηση!
https://www.opoligrafos.gr/politics/i-skoteini-sinergasia-tis-kivernisis-me-tin-palantir/
STICK TO IT ‘Temperature stickers’ could detect fever in seconds – and help spot potential Covid cases
https://www.thesun.co.uk/news/13428342/temperature-stickers-could-detect-covid-cases-seconds/
Εγκεφαλομυελίτιδα από το εμβόλιο της Pfizer παρουσίασε 32χρονη γιατρός στο Μεξικό
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/01/pfizer-32.html
Σχεδόν παράλληλα με την ώρα που οι διάσημοι διασκέδαζαν στο Ντουμπάι κανονικά και με το νόμο, η αστυνομία προέβαινε σε απροκάλυπτες ενέργειες κατά των κατοίκων του Ασπροπύργου που διαμαρτύρονταν ειρηνικά για το νεο πείραμα εγκλεισμού που εφαρμόζεται στην περιοχή για να μπορέσουν επίσης να μεταφερθούν λαθρομετανάστες από ό,τι συζητιέται.
Αυτές τις βίαιες φασιστικές πρακτικές τις είδαμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πράγμα που δείχνει ότι ίσως περισσότερο από το εμβόλιο αυτή την ώρα τους ενδιαφέρει η επιβολή σκληρότερων μέτρων με τη χρήση της τεχνολογίας που στη συγκεκριμένη εκπομπή μεταξύ άλλων, είδαμε τη συμφωνία του Ελληνικού κράτους με την εταιρεία δεδομένων Paladir Technologies.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής δεν χωρούν από κάτω οπότε είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-filodoria-tis-adifagias
Κίνα – Γιουχάν: Γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά όλοι μαζί έξω στους δρόμους
https://www.tilestwra.com/gioychan-giortasan-tin-protochronia-oloi-mazi-exo-stoys-dromoys/
Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
Στο Ντουμπάι άλλαξε χρόνο η κοσμική Αθήνα - Το ένα από τα επτά εμιράτα και η μεγαλύτερη πόλη των ΗΑΕ πλημμύρισε από κόσμο - Ποια μέτρα ισχύουν.
https://www.news247.gr/kosmos/apolyto-yolo-sto-ntoympai-pos-vrethikan-ekei-oi-ellines-selempriti.9098208.html
ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ....ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2020
https://youtu.be/r10KgGm3EsE
«Φαρ Ουέστ» ο Ασπρόπυργος: Επίθεση των ΜΑΤ στους διαμαρτυρόμενους για το lockdown κατοίκους
https://youtu.be/XgxUzQWgF3A
Το εμβόλιο αποτελεί το πρωτοχρονιάτικο δώρο του 2021. Το μήνυμα του πρωθυπουργού για το νέο έτος…
https://www.mixanitouxronou.gr/to-emvolio-apotelei-to-protochroniatiko-doro-toy-2021-to-minyma-toy-prothypoyrgoy-gia-to-neo-etos/
Lockdown: Το παρασκήνιο της απόφασης για αυστηρότερα μέτρα – Νέο σχέδιο της ΕΛΑΣ
https://www.newsit.gr/ellada/Lockdown-to-paraskinio-tis-apofasis-gia-aystirotera-metra-neo-sxedio-tis-elas/3193315/
Θάνατοι / 2020
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/2020
Σε καθεστώς lockdown η Κάλυμνος
https://www.sdna.gr/politiko-deltio/ellada/794497_se-kathestos-lockdown-i-kalymnos
Φοβούνται ΜΗΝΥΣΕΙΣ! Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά απαλλαγή της ευθύνης κατά την διαχείριση του κορωνοϊού
https://www.triklopodia.gr/%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bf-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3/
Αναβλήθηκε από την 5η ΥΠΕ χωρίς εξηγήσεις ο εμβολιασμός των υγειονομικών στο Νοσοκομείο του Βόλου- “Χάος” με την οργάνωση
https://e-thessalia.gr/anavlithike-apo-tin-5i-ype-choris-exigiseis-o-emvoliasmos-ton-ygeionomikon-sto-nosokomeio-toy-voloy-quot-chaos-quot-me-tin-organosi/
Στον «αέρα» οι επιχειρήσεις εμβολιασμού στην Ευρώπη – Τα λάθη που θα «πληρώσει» ακριβά
https://www.in.gr/2021/01/01/b-science/sars-cov2/ston-aera-oi-epixeiriseis-emvoliasmou-stin-eyropi-ta-lathi-pou-tha-plirosei-akriva/
Κορονοϊός: Η Ισπανία θα τηρήσει μητρώο με τους πολίτες που θα αρνηθούν να εμβολιαστούν
https://www.newsit.gr/kosmos/koronoios-i-ispania-tha-tirisei-mitroo-me-tous-polites-pou-tha-arnithoun-na-emvoliastoun/3190439/
WATCH: Covid police raid Canadian home, violently arrest occupants after neighbor tattles on 'illegal' gathering of 6 people
https://www.rt.com/usa/511395-quebec-home-covid-raid/
Why? Woman arrested after video filmed at Gloucestershire Royal Hospital
https://twitter.com/truthbase100/status/1344298301051568131
Ο κολοσσός επεξεργασίας δεδομένων, Palantir και η “σκοτεινή” συνεργασία με την κυβέρνηση!
https://www.opoligrafos.gr/politics/i-skoteini-sinergasia-tis-kivernisis-me-tin-palantir/
STICK TO IT ‘Temperature stickers’ could detect fever in seconds – and help spot potential Covid cases
https://www.thesun.co.uk/news/13428342/temperature-stickers-could-detect-covid-cases-seconds/
Εγκεφαλομυελίτιδα από το εμβόλιο της Pfizer παρουσίασε 32χρονη γιατρός στο Μεξικό
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/01/pfizer-32.html
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