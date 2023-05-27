290) S.O.S. EHS (2012) – Todos Somos Electrosensíveis (Legendado)

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Créditos ao Canal NOÌS - Proteção Iônica, Agosto 12, 2021.
Documentário (2012) | Legendado | Direção: Alicia Ninou para TimeForTruth.es | SOS EHS Todos Somos Electrosensibles Legendado: https://www.youtube.com/watch?v=sFMrc5w8yMU | https://odysee.com/@PELICULASREVELADORAS:b/SOS-EHS---DOCUMENTAL:d
Pletora de informações sobre radiação eletromagnética (3G e 4G), as provas científicas de que todos somos afetados, a magnitude do problema, a mobilização nas cidades espanholas, relatos de pessoas eletro-hipersensíveis, as leis e o autismo da sociedade com relação a um problema que vai explodir com a chegada do 5G.
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
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https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/