04.02.2023 Если Земле около 7000 лет, откуда взялись кости динозавров? (Выпуск №261. Часть 2 (1))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/2cfa8b72-b623-4113-aaa5-ea7e7d7aeccb
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/4b37db80-aea5-420f-b138-5fa9069a535a
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/04022023-esli-zemle-okolo-7000-let-otkuda-vzyalis-kosti-dinozavrov-vypusk-261-chast-2-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/04022023-esli-zemle-okolo-7000-let-otkuda-vzyalis-kosti-dinozavrov-vypusk-261-chast-2-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/04022023-esli-zemle-okolo-7000-let-otkuda-vzyalis-kosti-dinozavrov-vypusk-261-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/04022023-esli-zemle-okolo-7000-let-otkuda-vzyalis-kosti-dinozavrov-vypusk-261-chast-2-2
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Часть 1
00:46 https://www.youtube.com/shorts/R5A2QrbX9lo Если Земле около 7000 лет, как утверждают верующие, откуда взялись кости динозавров?
09:41 https://www.youtube.com/shorts/B2zsoUjN1Mg Кошки видят тот мир
13:03 https://www.youtube.com/shorts/_xDvNNoNEBs Закономерная математика
19:40 https://www.youtube.com/watch?v=9egInkZZ654 Как считают Китайцы
22:45 https://www.youtube.com/shorts/EXyd7czSCZg физик чтобы получить тьму нужно забрать свет.
25:35 https://www.youtube.com/watch?v=s1Scp6bQgVo Откуда берутся числовые коды в гематрии, коды для жителей России
31:41 https://www.youtube.com/watch?v=SIJVSWAIwJE 2023.01.01. Новогоднее Интервью
38:36 https://www.youtube.com/watch?v=g8f3aIZhhYk Я СПРАШИВАЛА ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ! ПОДНЯТЬ НА ВИЛЫ ЭТО ТОЖЕ ДОБРО ! \ Флорида Майами США
53:10 https://www.youtube.com/shorts/_VFiUUqe9Mg Икона под завесой
54:51 https://www.youtube.com/watch?v=i49VmFg97P4 ИСИХАЗМ ДЛЯ МИРЯН. ЧАСТЬ I
1:00:53 https://www.youtube.com/shorts/lteiIFfJTTE Повесеть на веревке стоит денег
1:14:25 https://www.youtube.com/watch?v=iEFFJxqrVL4 ШИШКИН: Откуда взялась ненависть ко всему русскому? // Про танки, страх поляков и Крымский мост
Часть 2
35:03 https://www.youtube.com/watch?v=yalPXbSs-kY Всё точно «идёт по плану»?
37:16 ВОЙНА ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИИ УЖЕ ПОЧТИ НАСТОЯЩАЯ
https://www.youtube.com/watch?v=BsxlXqzNlCI
40:15 https://www.youtube.com/watch?v=E23qnr4k5Dg Россия стремится взять Бахмут в оперативное окружение
45:45 https://www.youtube.com/watch?v=RvP58f0W3xY Битва экономик. Холодная война.
48:54 https://www.youtube.com/watch?v=z5wS7mzjJQo ❗️Вот как у вас собираются отнимать свободу. Процесс уже запущен в США, РФ и ЕС...Просыпайтесь!
59:03 https://www.youtube.com/watch?v=JY61fPPdGoM Сестры. Замечательная аудиокнига о трех прозорливых старицах и подвижницах 20-го века. И о других.
1:35:06 https://www.youtube.com/shorts/_p3ZeTsa_ik Приходит женщина, жалуется на мужа... Старец Фаддей Витовницкий.
1:37:32 https://www.youtube.com/shorts/dc3ViCY6GEg Муж не говорит спасибо после обежа
1:38:36 Главное смирение https://www.youtube.com/shorts/Nrtd9V78WDg
1:41:30 https://www.youtube.com/shorts/hzwMQKqqkEY Сканал Пугачевой в Израиле
1:46:12 https://www.youtube.com/watch?v=1tP019D7wQ4 Ю.Гаврилов "Метелица" - Меличенко Владислав г.Гомель