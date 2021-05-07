© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Infrapuna puuttuu ja valo on sinistä
Follow
0
Download MP3
Share
Report
22 views • May 07, 2021
Varovasti siellä ulkona silmiesi kanssa! Oranssit tai keltaiset, punaiset suojalasit tai muut vaikkapa leikkeihin tarkoitetut heti päähän!
Voimakkaan sininen ja ultravioletilla ja UV-laaserilla höystetty valon tapainen heikentää näköäsi samaan tuttuun ja turvalliseen tapaan kuin LEDitkin.
Kaikkihan tietävät valkoisen ledin valo tuotetaan ultravioletilla ja näin ollen osa valosta on aina UV:tä. Tervemenoa näkö! Tärkeintä on nopea netti.
Silmät ovat siinä vain turha välihidaste. Tiedäthän myös kännykkäsäteily ja kaikki muu tämä korkeataajuuksinen sokeuttaa. Kuoleman tuoksua
havaittavissa....
Voimakkaan sininen ja ultravioletilla ja UV-laaserilla höystetty valon tapainen heikentää näköäsi samaan tuttuun ja turvalliseen tapaan kuin LEDitkin.
Kaikkihan tietävät valkoisen ledin valo tuotetaan ultravioletilla ja näin ollen osa valosta on aina UV:tä. Tervemenoa näkö! Tärkeintä on nopea netti.
Silmät ovat siinä vain turha välihidaste. Tiedäthän myös kännykkäsäteily ja kaikki muu tämä korkeataajuuksinen sokeuttaa. Kuoleman tuoksua
havaittavissa....
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.