Infrapuna puuttuu ja valo on sinistä

Varovasti siellä ulkona silmiesi kanssa! Oranssit tai keltaiset, punaiset suojalasit tai muut vaikkapa leikkeihin tarkoitetut heti päähän!

Voimakkaan sininen ja ultravioletilla ja UV-laaserilla höystetty valon tapainen heikentää näköäsi samaan tuttuun ja turvalliseen tapaan kuin LEDitkin.

Kaikkihan tietävät valkoisen ledin valo tuotetaan ultravioletilla ja näin ollen osa valosta on aina UV:tä. Tervemenoa näkö! Tärkeintä on nopea netti.

Silmät ovat siinä vain turha välihidaste. Tiedäthän myös kännykkäsäteily ja kaikki muu tämä korkeataajuuksinen sokeuttaa. Kuoleman tuoksua

havaittavissa....