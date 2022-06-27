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Συνέντευξη τύπου Γερμανών παθολόγων | Θάνατος από τα εμβόλια | Ανάλυση 10 νεκροτομών (στα Ελληνικά)
NIOLAND
NIOLAND
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4 views • June 27, 2022

Τα αποτελέσματα απο τις αυτοψίες οκτώ ατόμων που πέθαναν μετά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 παρουσιάστηκαν στο παθολογικό ινστιτούτο του Reutlingen τη Δευτέρα 20.09.2021. Οι αναλύσεις των λεπτών ιστών πραγματοποιήθηκαν από τους παθολόγους Prof. Dr. Arne Burkhardt και Prof. Dr. Walter Lang.


Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση του καθηγητή Dr. Peter Schirmacher ότι από τα περισσότερα από 40 πτώματα που πραγματοποιήθηκε νεκροτομή και πέθαναν εντός δύο εβδομάδων από τον εμβολιασμό κατά της COVID19, περίπου το ένα τρίτο πέθανε αιτιωδώς από τον εμβολιασμό. Οι μικροσκοπικές λεπτομέρειες των αλλαγών στους ιστούς παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε ζωντανά. Ο καθηγητής Dr. Werner Bergholz αναφέρεται στις τρέχουσες παραμέτρους της στατιστικής καταγραφής των συμβάντων εμβολιασμού.


Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της ανάλυσης δειγμάτων του πειραματικού εμβολίου κατά της COVID-19 από αυστριακή ερευνητική ομάδα, τα οποία συμπίπτουν με τα ευρήματα επιστημόνων από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Στο εμβόλιο βρέθηκαν μη δηλωμένα συστατικά που περιέχουν μέταλλα.


Τα αποτελέσματα των ερευνών οδήγησαν σε νομικά και πολιτικά αιτήματα, για παράδειγμα, για την άμεση συλλογή πληροφοριών από τις αρχές, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού από τα εμβόλια COVID-19. Για παράδειγμα, οι πρώιμες ενδείξεις μειωμένης γονιμότητας των εμβολιασμένων μπορούν να ελεγχθούν με τη συμβουλή των μητρώων εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μέσω του μητρώου καρκίνου μπορούν να αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη του καρκίνου μέσω των γενετικών τροποποιήσεων του ιικού RNA.


Οι επιστήμονες δήλωσαν οτι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναστολής των εμβολιασμών COVID-19.


https://pathologie-konferenz.de/en/


ΠΗΓΗ: https://www.eyewideopen.org/?p=2534


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Keywords
analysisdeadcovid19arneburkhardtwalterlang
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