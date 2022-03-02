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Joh. W. Matutis - Die Dämonen sind los - 2. März 2022
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17 views • March 02, 2022
Wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen, aber wir dürfen keine Angst haben. Wir stehen am Rande des Abgrunds. Wann lernt das deutsche Volk?
Stichworte: wir leben in der Endzeit – die vier gebundenen Engel – der Teufel arbeitet äußerst raffiniert – … und sie taten nicht Buße – der Mensch ist reif für das Gericht Gottes – Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken – Babylon ist gefallen – siehe, der Tag des Herrn – das Wirken des Heiligen Geistes – Gott wird uns durchbringen – „Friede, Friede“ – sich erstmal selbst retten lassen, bevor man die Welt retten will – im Tal der Entscheidung – Jesus kommt wieder – der letzte Weltkrieg – „edle“ Lügen und das Reich des Bösen - Befreiung von dämonischen Mächten
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Stichworte: wir leben in der Endzeit – die vier gebundenen Engel – der Teufel arbeitet äußerst raffiniert – … und sie taten nicht Buße – der Mensch ist reif für das Gericht Gottes – Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken – Babylon ist gefallen – siehe, der Tag des Herrn – das Wirken des Heiligen Geistes – Gott wird uns durchbringen – „Friede, Friede“ – sich erstmal selbst retten lassen, bevor man die Welt retten will – im Tal der Entscheidung – Jesus kommt wieder – der letzte Weltkrieg – „edle“ Lügen und das Reich des Bösen - Befreiung von dämonischen Mächten
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