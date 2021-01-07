Η σοκαριστική ομιλία του Κένεντι για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Στο βίντεο ο δολοφονηθείς πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι αποκαλύπτει δημοσίως το ρόλο και τη δράση του Παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης το οποίο διαμορφώνει και ελέγχει τις τύχες των λαών.



Η ομιλία του προς τον αμερικανικό λαό είναι κάτι παραπάνω από ανατριχιαστική αφού βάζει τέλος σε όσους απορρίπτουν την ύπαρξη αυτής της μυστικής ελίτ εξουσίας και χαρακτηρίζουν σενάρια συνωμοσιολογίας τα όσα κατά καιρούς έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί για τη νέα τάξη πραγμάτων και για τους Illuminati.



Ο Κένεντι μιλάει για την ύπαρξη ενός παρακράτους το οποίο δρούσε από εκείνη την εποχή με «μυστικούς όρκους» και «μυστικές διεργασίες», όπως αναφέρει επί λέξη.



«Βρισκόμαστε παγκοσμίως αντιμέτωποι με μια μονολιθική και αδίστακτη συνωμοσία η οποία χρησιμοποιεί μυστικά τεχνάσματα για να διευρύνει τη σφαίρα επιρροής της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ και συνεχίζει:



«Εξαπλώνεται μέσω μυστικών συνεργατών μάλλον, παρά απροκάλυπτα, ανατρέπει καθεστώτα μάλλον, παρά προωθεί ψηφοφορίες, εκφοβίζει μάλλον, παρά τιμά το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής…».



Ο Κένεντι μιλά για ένα σύστημα εξουσίας που στρατολογεί ανθρώπους και συγκεντρώνει τον παγκόσμιο πλούτο καταστέλοντας κάθε αντίθετη φωνή και στην ομιλία του ζητά από τα Μέσα Ενημέρωσης να τον βοηθήσουν και να ενημερώσουν τον λαό για αυτό το σκοτεινό σύστημα διακυβέρνησης