Νοσοκόμα καταρρέει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, λίγα λεπτά μετά την λήψη του εμβολίου covid

Οι εργαζόμενοι στην “πρώτη γραμμή” της Αμερικής λαμβάνουν τώρα το εμβόλιο covid. Αναφέρθηκε ότι δύο εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που έλαβαν το πειραματικό εμβόλιο στην Αλάσκα, παρουσίασαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες λίγα λεπτά μετά την λήψη του πειραματικού εμβολίου. Και οι δύο έγιναν δεκτοί στο ER και ένας μεταφέρθηκε στο ICU μετά από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ένας από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, δεν είχε ιστορικό αλλεργιών. Αυτό είναι παρόμοιο με εκείνο που συνέβη με δύο εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης οι οποίοι υπέστησαν επίσης ανεπιθύμητες ενέργειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την λήψη του πειραματικού εμβολίου, ωθώντας την κυβέρνηση να εκδώσει προειδοποίηση ότι οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα, να αποφεύγουν τον εμβολιασμό προς το παρόν...Σήμερα, οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη στο Memorial Hospital, που είναι ένα νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται στο Chattanooga του Tennessee, έλαβαν το εμβόλιο και περίπου δέκα (10) λεπτά αργότερα, μια νοσοκόμα που έκανε το εμβόλιο κατέρρευσε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η νοσοκόμα “επανήλθε” και φάνηκε να είναι εντάξει, κάτι που είναι καλό. Αλλά θυμηθείτε, αυτό είναι ένα πειραματικό εμβόλιο που δεν έχει λάβει επίσημη έγκριση από κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές. Το εμβόλιο Pfizer έλαβε μόνο EUA (Έγκριση έκτακτης ανάγκης) και οι δοκιμές συνεχίζονται. Αυτό το καθιστά ένα πειραματικό εμβόλιο και ... το κοινό φαίνεται να είναι τα “ινδικά χοιρίδια”.Πηγή: “Channel Spiro Skouras”