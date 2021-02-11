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[VF] The fall of the Cabal, de Janet Ossebaard Épisode 8/10
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232 views • February 11, 2021
The fall of the Cabal (La chute de la Cabale) est une série documentaire réalisée par la chercheuse de vérité et réalisatrice hollandaise Janet Ossebaard.
Autant dire tout de suite que cette série est exceptionnelle à tous points de vue : autant elle regroupe toutes les problématiques de notre temps engendrées par la globalisation, elle-même fruit d'un gigantesque complot contre l'humanité, autant elle peut servir de support à celles et ceux qui voudraient éveiller leurs prochains, mais qui ne savent pas par où commencer.
Partie 8 : Au-delà des rois et des reines
À propos des parties de chasse des familles royales européennes et de l'élite, Pizzagate, Adrenochrome, récits de survivants, la famille royale anglaise, leur lien avec Jeffrey Epstein, le garçon nu qui essayait de s'échapper du palais de Buckinham, l'ITCCS, Kevin Annett, 50 000 enfants canadiens assassinés, les preuves, le sacrifice des enfants à travers les âges, la tradition des chaussures rouges. Sur le portable d'Anthony Weiner, son dossier d'assurance-vie, le chantage et le meurtre de ceux qui parlent.
Source vidéo :
https://www.bitchute.com/video/umJX3zxMDQNs/
Mon article sur le sujet :
http://www.margueriterothe.com/q-the-plan-to-save-the-world.part.2/2-the-fall-of-the-cabal-grande-serie-documentaire-de-janet-ossebaard
Mon blogue :
margueriterothe.com
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
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Partie 8 : Au-delà des rois et des reines
À propos des parties de chasse des familles royales européennes et de l'élite, Pizzagate, Adrenochrome, récits de survivants, la famille royale anglaise, leur lien avec Jeffrey Epstein, le garçon nu qui essayait de s'échapper du palais de Buckinham, l'ITCCS, Kevin Annett, 50 000 enfants canadiens assassinés, les preuves, le sacrifice des enfants à travers les âges, la tradition des chaussures rouges. Sur le portable d'Anthony Weiner, son dossier d'assurance-vie, le chantage et le meurtre de ceux qui parlent.
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