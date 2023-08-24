Walter Veith - Los Mensajes de los Tres Ángeles - Parte 4

Después de que se anuncia la caída de Babilonia, un tercer ángel entra en esta refriega: Ahora, probablemente, los componentes más importantes de este poderoso mensaje pasan a primer plano: Se trata de la adoración. Verdadera adoración. Se trata de la cuestión de a quién pertenezco personal y fielmente. La Iglesia de Roma está llamando y parece que todas las Hijas están respondiendo a su llamado. Durante 1700 años el sistema ha estado siguiendo la observancia de un día que está fuera de la atención de Dios. Un falso día de adoración. Este planeta está siendo conducido a una cuestión decisiva de la historia humana. La gran batalla entre la luz y la oscuridad está estallando palpablemente en todas sus facetas. La tierra (cada ser humano) se encuentra ahora entre el mensaje y la decisión. ¿Cuál es tu posición?

