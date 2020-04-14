Dr. Thomas Cowan. Virus y electrificación de la Tierra - retirado de youtube-

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Vicepresidente de la Asociación de Médicos para Medicina Antroposófica y miembro fundador de la Weston A. Price Foundation. Practica la medicina familiar holística en San Francisco, California.



El Dr. Thomas Cowan ha observado que después de cada nueva fase de electrificación de la tierra aparece una pandemia de gripe en todo el mundo, que se correlaciona con cada uno de esos importantes aumentos de las emisiones de campos electromagnéticos en la historia reciente del planeta. Cada pandemia de los últimos 150 años coincide con un salto cuántico en la electrificación de la Tierra:



- Entre 1917 y 1918, se introdujeron las ondas de radio alrededor del mundo, año de la gran epidemia de gripe española.

- Luego empezó la Segunda Guerra Mundial y con ella una nueva pandemia por la introducción de los radares por toda la Tierra.

- En 1968 se lanzaron al espacio cantidad de satélites que emitían frecuencias radioactivas en el cinturón de van Allen. Seis meses después tuvo lugar una nueva epidemia viral, la gripe de Hong-Kong.

- El último gran salto electromagnético a sido el de las frecuencias 5G, seis meses antes de que se iniciara la epidemia del CORONAVIRUS. Este sistema NO ES COMPATIBLE CON LA SALUD.



¿Por qué se les llama infecciones “virales”? Porque las personas son envenenadas y, por ello, expulsan toxinas que para los médicos son equivalentes a virus patógenos.



Cámara, sonido y edición

Joshua Coleman



Doblaje al castellano

https://seryactuar.wordpress.com/ Dr. Thomas CowanVicepresidente de la Asociación de Médicos para Medicina Antroposófica y miembro fundador de la Weston A. Price Foundation. Practica la medicina familiar holística en San Francisco, California. https://fourfoldhealing.com/ El Dr. Thomas Cowan ha observado que después de cada nueva fase de electrificación de la tierra aparece una pandemia de gripe en todo el mundo, que se correlaciona con cada uno de esos importantes aumentos de las emisiones de campos electromagnéticos en la historia reciente del planeta. Cada pandemia de los últimos 150 años coincide con un salto cuántico en la electrificación de la Tierra:- Entre 1917 y 1918, se introdujeron las ondas de radio alrededor del mundo, año de la gran epidemia de gripe española.- Luego empezó la Segunda Guerra Mundial y con ella una nueva pandemia por la introducción de los radares por toda la Tierra.- En 1968 se lanzaron al espacio cantidad de satélites que emitían frecuencias radioactivas en el cinturón de van Allen. Seis meses después tuvo lugar una nueva epidemia viral, la gripe de Hong-Kong.- El último gran salto electromagnético a sido el de las frecuencias 5G, seis meses antes de que se iniciara la epidemia del CORONAVIRUS. Este sistema NO ES COMPATIBLE CON LA SALUD.¿Por qué se les llama infecciones “virales”? Porque las personas son envenenadas y, por ello, expulsan toxinas que para los médicos son equivalentes a virus patógenos.Cámara, sonido y ediciónJoshua ColemanDoblaje al castellano Keywords virussaludgripe

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