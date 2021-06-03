Vacunas Covid19, priones y enfermedades cerebrales

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Estudio científico afirma que las vacunas para Covid19 pueden producir priones, lo que daría lugar a enfermedades cerebrales análogas a la de las "vacas locas" (encefalopatía espongiforme).
Autor: Juan Torrontegui - https://www.medicinatridimensional.com/
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