VAXX DAMAGE - LIVE FROM SHARM AL SHAIKH AT THE COP27 CLIMATE GATHERING - HOW AWKWARD! THE ELEPHANT IS WAITING TO BE NOTICED! - HELLO!

THE SECRET WEAPON IS VERY REAL - ITS YOUR CELL PHONE - 5G MM WAVE BEAMED WEAPONIZED RADIATION - AND YOUR RFID BLUTOOTH GRAPHENE COV19 JAB CIVILIAN OR MILITARY
5G IS A REAL WEAPON AND SHOULD BE RIPPED DOWN WHERE EVER THEY ARE!
THEY ARE THE BIGGEST THREAT TO MANKIND WE HAVE EVER KNOWN!
DEPLETING THE BLOOD OF OXYGEN AND KILL YOUR CELLS AND IMMUNE SYSTEM!
REMEMBER KNOWLEDGE IS POWER! - KNOW WHAT THEY MEAN! THEY CALL THEM CELL TOWERS BECAUSE THEY DESTROY "YOUR" CELLS ALL DELIVERED TO YOU VIA THE RF-ID JAB
SARS COV 1&2 = SPECIFIC ABSORPTION RADIATION SICKNESS
MERS = MILITARY ELECTRO RADIOACTIVE SICKNESS
SMART = SECRET MILITARY ARMAMENTS RESIDENTIAL TECHNOLOGY
COVID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION AI
ABOLA = ACTUATED BIOFIELD ON LYMPHATIC ARTERIES
GET TESTED TODAY! D-DIMER TESTS AND BLOOD OXYGEN LEVELS YOU WILL BE VERY SURPRISED!
THE BLACK ETHNIC AND POOR PEOPLES GET IT FIRST! THEN THE MIDDLE CLASS WHITES TO STEAL THERE PROPERTY AND WEALTH UNDER THE GUISE OF CLIMATE CHANGE,
THE WEF / UN GLOBALIST PLAN TO KILL BILLIONS IS WHAT YOU ARE SEEING ALL BACKED UP BY A COMPLICIT MEDIA SELL OUT TO GLOBALISM AND THAT,S WHO PUTS FOOD ON THERE TABLE SO THEY WILL DO THE EVIL JUST FOR THE MONEY
THEY WORSHIP MAMMON OR MONEY NOT THE MOST HIGH GOD
THIS WILL BE THERE DOWNFALL!
DONT MISS THIS! LATEST DR ARDIS - THIS IS THE STRAW THAT WILL BREAK THE CAMELS BACK - https://www.brighteon.com/390d22fa-0c53-4afb-9099-dbb3667c25eb
COPY AND PASTE IF NEED BE JUST WATCH THE FINDINGS! WOW!!!!!
DEPOPULATION GENOCIDAL AGENDA SYSTEMATICALLY POISONED WITH KONO TOXINS - https://www.brighteon.com/c1c21d82-47e1-483d-9fc0-a849fabdbfc7
WE WILL TAKE OUT JUSTICE! GENOCIDERS SHOULD BE PUBLICLY CALLED OUT AND IDENTIFIED!
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